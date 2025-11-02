Что и требовалось доказать: угрожавший лидеру латвийской партии помещен в медучреждение

Политика
Дата публикации: 02.11.2025
LETA
Мужчина, угрожавший смертью лидеру партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарсу Шлесерсу, помещен в медицинское учреждение, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Мужчина доставлен в лечебное заведение в соответствии с законом о здравоохранении в рамках расследования уголовного процесса по согласованию с прокуратурой и медицинским учреждением. Ему назначены экспертизы.

Более подробных комментариев Госполиция не предоставляет.

Как сообщалось, полиция в субботу задержала человека, который угрожал застрелить Шлесерса, и поместила его в изолятор временного содержания.

По факту происшествия начат уголовный процесс по ст. 132 Уголовного закона - угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться, что угрозы могут быть приведены в исполнение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.

В полиции сообщили, что расследование продолжается под надзором прокуратуры. С учетом защиты персональных данных полиция не комментирует мотивы действий задержанного, но известно, что он уже ранее попадал в поле зрения и полиции, и медиков.

Представитель ЛПМ Лига Крапане сообщила агентству ЛЕТА, что Шлесерс получил угрозы через социальные сети, после чего сразу обратился в полицию.

В отделе по общественным связям Госполиции ранее сообщили, что в интернете распространяется видео с угрозами в адрес Шлесерса и его автор установлен.

#политики
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
