Бывший депутат Сейма Эдгарс Яунупс, который сам в начале своей карьеры, состоял в этой партии, в социальных сетях рассказал о "главном таланте" политиков "Единства".

"Единство" просто великолепно умеет запугивать избирателей! Вот и на грядущих выборах эта партия будет пугать избирателей Шлесерсом, Союзом зеленых и крестьян, снова Лембергом, может, и мною, как "заблудшим сыном"... Причем, "Единству" удается запугать даже тех, кому сегодня плохо! Ему внушают, что будет еще хуже!" - отметил политик.

Онсделал вывод, что "Единство" это свое умение запугивать избирателя развило до уровня искусства и никто с этой партией сравниться в данном мастерстве не может.