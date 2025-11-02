На платформе ManaBalss.lv за три дня инициативу, обращённую к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, подписали около 50 000 человек.

Упомянутые 50 тысяч составляет примерно 2,5 процента от общего числа жителей Латвии.

Для сравнения: за выход Латвии из Стамбульской конвенции проголосовало 56 депутатов Сейма, которых выбрали около 500 тысяч граждан Латвии, имеющих право голоса.

Автором инициативы, адресованной президенту, указана неакая Линда Аузиня. Она поясняет, что представители инициативы призывают президента воспользоваться правом, предусмотренным 71-й статьёй Конституции, — не обнародовать принятый Сеймом закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции и вернуть его парламенту на повторное рассмотрение или передать на всенародное голосование.

Как уже сообщал bb.lv, в четверг Сейм Латвии принял закон о выходе из Стамбульской конвенции голосами.

Закон о выходе был принят в порядке срочности, однако даёт президенту возможность не обнародовать закон и вернуть его в Сейм на повторное рассмотрение.

Противники закона рассматривают также другие варианты приостановки или отсрочки его вступления в силу — например, обращение в Конституционный суд.