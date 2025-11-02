"Нет такой партии Затлерса! Никогда не было! Затлерс всю жизнь был врачом, оперировал колени и начал заниматься политикой только после того, как получил поддержку начальства в Рижском зоопарке. Единственным вектором Затлерса в политике было жить в дружбе с русской «меньшинством» и, если удастся, втянуть в коалицию «Saskaņa» (печально известная фраза «только танки могут изменить наше решение»).

С самого первого дня партию Затлерса придумал, создал и возглавил руководитель президентской канцелярии Затлерса Э. Ринкевичс. Многолетний политический деятель, переживший самые разные эпохи олигархов, хитрый как лиса.

Начало новой партии было впечатляющим — более 20 % поддержки на выборах в 11-ю Сейм в конце 2011 года. Далее последовал провал «с танками», несколько успешных атак «лисиц» из «Единства» С. Аболтини на «затлеристов», и уже через год партия буквально распалась.

«Единство» забрало в свою лодку нескольких тонущих «затлеристов», и начался следующий этап работы Э. Ринкевича и его суперлояльных женщин (Э. Силиня, З. Калниня-Лукашевича, Г. Рейре, И. Либиня-Эгнере, С. Сондоре и др.) — проникнуть и с помощью хитрости и интриг захватить власть в «Единстве». Политическому росту и влиянию в «Единстве» очень помогает вечная должность министра иностранных дел (11 лет): народу говорят серьезные вещи, которые трудно понять, но которые звучат важно.

Спустя более 10 лет «Единство» можно смело называть партией Э. Ринкевича — остальные течения в «Единстве» (Гражданский союз, «зонтики», рейристы, Ашераденс, лоялисты В. Домбровскиса и т. д.) дрожат от страха перед «затлеристами». Подобно тому, как крыло MAGA захватило Республиканскую партию в США.

Наивным является тот, кто думает, что Э. Ринкевич, отказавшись от членства в «Единстве», стал политически независимым «наблюдателем» — президентом. С большой уверенностью могу сказать, что Э. Ринкевичс является де-факто лидером «Единства» и принимает все основные решения".