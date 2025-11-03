Выселение россиян из Латвии — это пример непродуманной и националистической политики властей страны. С таким мнением выступило польское издание Mysl Polska.

«Представляют ли горстка пожилых людей, не способных сдать простой экзамен по языку, реальную угрозу национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, даже для самих латышей. Но иногда страх и необоснованный национализм ослепляют людей», — пишет газета.

Издание подчеркнуло, что латвийские власти продолжают называть распространение русского языка в стране «наследием советской оккупации», игнорируя тот факт, что русскоязычные составляют около 35 процентов населения.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены выселить 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года.

Для справки: Myśl Polska (myslpolska.info) — это польское издание (портал), которое описывается как крайне правое и националистическое.

Политическая позиция: Издание придерживается националистических и консервативных взглядов. Его часто называют центром пророссийских нарративов в Польше. Материалы издания нередко критикуют западную политику и поддерживают позиции, близкие к российской пропаганде. Отмечается, что издание имеет установленные прямые связи с российскими идеологическими кругами и даже публиковало книги российских авторов, таких как Александр Дугин.

В некоторых источниках Myśl Polska считается одним из ключевых сайтов, распространяющих российское влияние в Польше.