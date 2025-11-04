Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутаты передумали выходить из Стамбульской конвенции. И что теперь будет? 5 809

Политика
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты передумали выходить из Стамбульской конвенции. И что теперь будет?

Объединенный список и Национальное объединение решили "сдаться" и не ссориться с президентом.

Итак, противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции - депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" могут уже сегодня откупоривать шампанское - они одержали политическую победу. По крайней мере, на данном этапе. Напомним, что накануне президент решил вернуть законопроект о выходе из Стамбульской конвенции обратно Сейму с призывом... вообще больше в этом созыве его не рассматривать.

Как известно, за законопроект проголосовали 56 депутатов и если бы все эти депутаты решили бы сохранить принципиальность, то они бы могли снова проголосовать за законопроект и Ринкевич был бы вынужден его подписать.Однако сегодня уже стало ясно, что часть парламентариев "передумали" и склоняются к тому, чтобы согласиться с позицией президента, то бишь в этом созыве Сейма больше вопрос о денонсации конвенции не поднимать.

Сперва такое решение приняли депутаты Объединенного списка, а затем фактически дали задний ход и представители Национального объединения: "Фракция Нацобъединения будет уважать призыв президента Эдгара Ринкевича принять решение по Стамбульской конвенции в следующем Сейме.

Национальное объединение поддерживает возможность передачи решения о денонсации конвенции в ходе всенародного голосования и в дальнейшем в конструктивных дискуссиях будет искать пути предотвращения в долгосрочной перспективе идеологических рисков Стамбульской конвенции и интерпретаций отдельных статей".

Де факто это означает, что у сторонников выхода из конвенции уже нет большинства. В этой ситуации и входящим в коалиции "зеленым крестьянам" нет смысла "упорствовать", ссориться с президентом и голосовать за быстрое повторное рассмотрение законопроекта.

Можно предположить, что этот законопроект выкинуть в мусорник. Но это не помешает партиям "Латвия на первом месте" и "Стабильности!", которые своей позиции не поменяли, использовать тему конвенции в предвыборной кампании.

×
Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео