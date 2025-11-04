Итак, противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции - депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" могут уже сегодня откупоривать шампанское - они одержали политическую победу. По крайней мере, на данном этапе. Напомним, что накануне президент решил вернуть законопроект о выходе из Стамбульской конвенции обратно Сейму с призывом... вообще больше в этом созыве его не рассматривать.

Как известно, за законопроект проголосовали 56 депутатов и если бы все эти депутаты решили бы сохранить принципиальность, то они бы могли снова проголосовать за законопроект и Ринкевич был бы вынужден его подписать.Однако сегодня уже стало ясно, что часть парламентариев "передумали" и склоняются к тому, чтобы согласиться с позицией президента, то бишь в этом созыве Сейма больше вопрос о денонсации конвенции не поднимать.

Сперва такое решение приняли депутаты Объединенного списка, а затем фактически дали задний ход и представители Национального объединения: "Фракция Нацобъединения будет уважать призыв президента Эдгара Ринкевича принять решение по Стамбульской конвенции в следующем Сейме.

Национальное объединение поддерживает возможность передачи решения о денонсации конвенции в ходе всенародного голосования и в дальнейшем в конструктивных дискуссиях будет искать пути предотвращения в долгосрочной перспективе идеологических рисков Стамбульской конвенции и интерпретаций отдельных статей".

Де факто это означает, что у сторонников выхода из конвенции уже нет большинства. В этой ситуации и входящим в коалиции "зеленым крестьянам" нет смысла "упорствовать", ссориться с президентом и голосовать за быстрое повторное рассмотрение законопроекта.

Можно предположить, что этот законопроект выкинуть в мусорник. Но это не помешает партиям "Латвия на первом месте" и "Стабильности!", которые своей позиции не поменяли, использовать тему конвенции в предвыборной кампании.