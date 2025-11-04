Нацблок поможет Ринкевичу надавить на депутатов Сейма 2 727

Политика
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нацблок поможет Ринкевичу надавить на депутатов Сейма
ФОТО: LETA

Нацобъединение поддерживает призыв президента передать решение по Стамбульской конвенции следующему Сейму - а значит отказаться депутатам текущего созыва от решения этого вопроса.

Национальное объединение поддерживает призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича продолжить рассмотрение вопроса о Стамбульской конвенции в Сейме следующего созыва, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

В среду, 5 ноября, в 9:30 созвано внеочередное заседание Сейма, на котором будет решаться вопрос о передаче комиссиям закона о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция, который президент Эдгар Ринкевич вернул в парламент на повторное рассмотрение.

Нацобъединение поддерживает возможность передачи решения о денонсации Стамбульской конвенции на всенародное голосование и в дальнейшем намерено в конструктивных дискуссиях искать пути предотвращения идеологических рисков и неоднозначного толкования отдельных статей конвенции. Партия подтверждает свою приверженность искоренению любого насилия в латвийском обществе, говорится в заявлении для СМИ.

Ранее закон рассматривался в комиссии Сейма по иностранным делам, где большинство составляют депутаты партий, поддержавших выход из Стамбульской конвенции, а возглавляет комиссию представитель оппозиции от Нацобъединения Инара Мурниеце. Широкие дебаты на предстоящем заседании не ожидаются, поскольку процедура их не предусматривает.

Президент призвал депутатов передать решение этого вопроса следующему составу Сейма, который будет избран менее чем через год.

Как поясняется на сайте парламента, если закон направлен на повторное рассмотрение, Сейм без дебатов передает мотивированные возражения президента комиссиям и определяет срок, в течение которого могут быть поданы предложения, после чего закон рассматривается повторно.

Повторное рассмотрение проводится в порядке, предусмотренном для третьего чтения законопроекта. В ходе повторного рассмотрения парламент рассматривает только возражения президента и предложения, связанные с его замечаниями. Если Сейм не изменит закон, президент больше не сможет повторно оспорить его.

