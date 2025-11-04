Народ стабильно не доверяет партиям 1 422

Политика
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народ стабильно не доверяет партиям

Лишь абсолютное меньшинство латвийцев позитивно относятся к политическим организациям.

Социолог и статистик Янис Херманис привел данные Eurostat (Статистическое агентство ЕС) об уровне доверия к политическим партиям. Нужно отметить, что в Латвии стабильно высокий уровень недоверия к партиям. Так сейчас партиям не доверяет 81% латвийцев!

Однако это еще не самый худший результат! Рекорд был установлен на пике ковидной пандемии - 2020/2021-ый годы, когда партиям не доверяло 93% латвийцев!

Весной 2025-го года 14% опрошенных заявили, что доверяют политическим партиям. Меньше же всего партиям в Латвии жители доверяли в 2015-и в 2018-м году - тогда о доверии партиям заявили лишь 5% респондентов!

#статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
