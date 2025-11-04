Кому прогресс, а кому и регресс. Вот что Латвия провалила с треском, так это уменьшение эмиссии газов парникового эффекта (SEG) в сфере животноводства.

На 2024 год была установлена задача понизить объем газов, вызывающих парниковый эффект, а также эмиссии аммиака, на 29,34% – однако достигли только 18,17%. Такое мероприятие, как «управление навозом», пока фермерам полностью не дается.

Аналогично, низок показатель «хорошего содержания животных» в отношении крупного рогатого скота – 35,37% вместо 56,44%.

Точно так же, крайне далеки от реальности оказались планы облесения сельскохозяйственных земель. Засадить молодыми деревцами удалось менее десятой части от запланированных территорий – 329,65 га из 3427 га.

Зато повысились площади, которые, не являясь объектами товарного сельского хозяйства, сами по себе вырабатывают кислород, содействуя тем самым поглощению SEG – на 66,51% вместо 37,68% возросли в 2024 году в Латвии площади «многолетних трав, многолетних культур с постоянным растительным покровом, болот и торфяников сельскохозяйственной земли».

Так как земля формально остается сельскохозяйственной, но для выпуска продукции не применяется – логично, что на этих угодьях растет «защита качества воды». Тут Латвия перевыполнила удельный вес, по нормам ЕС, с 23,23% до 32,06%.

Ну и еще, наш селянин гораздо лучше, чем в среднем по Евросоюзу, оснащен широкополосным интернетом – тут мы со своими 81,7% на фоне европейских 56,4%, выглядим просто шикарно. Что позволяет классу земледельцев активно участвовать в формировании общественного мнения и оказывать влияние на политику государства, в т.ч. не только сельскохозяйственную.