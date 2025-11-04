Силиня оценила решение президента вернуть вопрос о Стамбульской конвенции в Сейм 1 557

Дата публикации: 04.11.2025
Стамбульская конвенция должна остаться в силе в Латвии, однако, если парламент сейчас не может прийти к согласию по данному вопросу, то логично будет передать его следующему созыву Сейма, считает премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).

Во вторник в соцсетях политик положительно оценила решение президента Латвии Эдгара Ринкевича вернуть вопрос о Стамбульской конвенции в Сейм для повторного рассмотрения.

«Таким образом был учтён голос общества, неправительственных организаций и наших международных партнёров, а также принятое правительством решение», – подчеркнула премьер.

Как уже сообщалось, в понедельник днём президент Латвии объявил, что передаёт Сейму на повторное рассмотрение закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известной как Стамбульская конвенция.

Кроме того, президент призвал доверить принятие решения по данному вопросу следующему созыву Сейма. Следующие парламентские выборы намечены на осень 2026 года.

«По сути этот вопрос должен решать следующий Сейм. Мы уже вели обсуждения как с представителями политических партий, так и с представителями неправительственных организаций. Надеюсь, Сейм прислушается к моим аргументам и пересмотрит это решение, а также учтёт аспекты, указанные в моём обращении о повторном рассмотрении», – заявил президент на пресс-конференции в Рижском замке.

#Эдгар Ринкевич #Эвика Силиня
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
