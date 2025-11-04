Терабайты в камуфляже: военные Латвии создают свой киберцентр 3 1778

Дата публикации: 04.11.2025
Здесь сосредоточилась кибербезопасность страны.

Молодым людям, которые стремятся стать программистами, возможно, придется надеть погоны Латвийской армии.

Министерство обороны в лице Андриса Спрудса («Прогрессивные») сегодня вынесло на заседание правительства вопрос о том, чтобы перенять под крыло военных Институт математики и информатики Латвийского Университета.

Улучшить и углубить!

В обосновании своего решения, военное ведомство дает понять:

«Использование информационно-коммуникационных технологий и растущая цифровизация общества и государственного управления открывают большие возможности и способствуют быстрому развитию, но в то же время создают большую уязвимость и риски киберинцидентов. Объем, частота и влияние инцидентов кибербезопасности растут как в Европейском Союзе… так и во всем мире. Киберинциденты и угрозы затрагивают отдельных лиц, поставщиков услуг и государства поэтому учитывая быстро меняющийся ландшафт угроз, необходимо укреплять систему кибербезопасности ЕС и повышать уровень солидарности».

Акт ЕС о киберсолидарности предполагает, что в каждом государстве-участнике будет единый институт, который будет взаимодействовать, что называется, по тревоге – а также тестировать прочие учреждения и организации на предмет хакерских атак.

Хороший шоппинг — когда платит товарищ

Первый шаг в практическом плане – совместная закупка с Европейским центром компетенции кибербезопасности (ECCC) на общую сумму 11 910 300 евро, из которых 75% покрывает ECCC. Деньги будут тратить в течение года и, как ожидается, начнут уже в начале 2026 года. «Дальнейшее финансирование проекта зависит от результатов обсуждения многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, – отмечает ведомство А.Спрудса, – Европейская Комиссия подтвердила, что финансирование трансграничных киберцентров определено и является приоритетным».

Между тем, число зарегистрированных киберинцидентов в Латвии во втором квартале этого года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 709. Ежемесячно у жителей Латвии через интернет похищают несколько миллионов евро. С начала этого года по 31 июля сумма цифровых краж составила не менее 6,666 миллионов евро, сообщает институт по предотвращению компьютерных инцидентов Cert.lv.

Можно, конечно, возмущаться – мол, куда смотрят власти и наука, но, если бы не было компьютерных умов, то, вероятно, цифра была бы еще внушительней.

На сегодня в Институте во главе с директором Инарой Опмане работает 202 человека, из них – 47 докторов наук. Между прочим, здание – историческое: построено в 1871 году по проекту знаменитого зодчего Яниса Бауманиса, перестроено в 1938 году архитектором Индрикисом Бланкенбургсом. Для русской, Ломоносовской, гимназии!

#кибербезопасность #Минобороны
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
