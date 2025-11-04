Учителей много, а работать в школах Латвии не хотят. Почему?

Дата публикации: 04.11.2025
Министерство образования и науки: в Латвии было бы достаточно учителей, если бы можно было удержать их в профессии.

Количество учителей в Латвии теоретически должно быть достаточным, но проблема заключается в том, чтобы удержать их в профессии, заявила заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки (МОН) Лана Франческа Дреймане на заседании подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Хотя количество студентов и выпускников говорит о "перепроизводстве", многие молодые преподаватели уходят или рассматривают возможность ухода в течение первых пяти лет работы.

Как отметила представитель МОН, в настоящее время реализуется ряд механизмов поддержки, включая развитие компетенций руководителей образования. Однако, по ее словам, "данные не дают прямой траектории, и в природе не все так просто с живыми людьми", поэтому главная задача сейчас - удержать тех, кто уже пришел в отрасль, чтобы они остались в школе и продолжали работать в долгосрочной перспективе.

Подкомиссия задалась вопросом, означает ли нехватка учителей, что следует вернуться к обсуждению вступительных экзаменов. Однако представитель МОН сказала, что большинство выпускников педагогических программ продолжают работать в учебных заведениях.

"Дело не в том, что они не заканчивают учебу или не идут работать в школы. Вопрос в том, что происходит дальше", - рассуждает Дреймане.

Линда Даниэла, декан факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета (ЛУ), считает нынешние требования высокими - на программы преподавания могут претендовать только те, кто имеет не менее семи баллов по тому или иному предмету. Однако она признает, что конкуренция со стороны других программ по-прежнему высока, и хотя количество заявок растет, удержать лучших студентов все еще не удается.

В этом году в университете появилась новая инициатива по поддержке будущих преподавателей - на время обучения студентам предоставляется куратор. Он предназначен для тех, кто уже работает в школе и сталкивается с серьезными проблемами. Важность психологической поддержки и возможности роста отметил и Рижский технический университет, под эгидой которого Лиепайская академия реализует педагогические программы. Представители университета считают важным наличие бюджетных мест для заочного обучения, что является важным фактором поддержки в регионах.

Как сообщалось ранее, согласно первым результатам цикла международных исследований среды обучения "Talis 2024", половина или 53% молодых учителей в Латвии могут покинуть профессию в ближайшие пять лет.

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Латвия разделяет эту тенденцию с другими странами Балтии.

