«Борьба еще не закончена», – заявил глава парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц после того, как парламент, после 14-ти часового заседания (!), проголосовал за принятие в окончательном чтении законопроекта о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Мощная кампания давления

Напомним, что «Новое Единство» и партия «Прогрессивные» были категорически против выхода нашей страны из этой конвенции. И нужно отдать им должное: они, оказавшись в меньшинстве, развернули такую информационно-пропагандистко-агитационную кампанию, что… многим показалось, что если Латвия действительно выйдет из этой конвенции, то случится апокалипсис: нашу страну захлестнет волна насилия, мир отвернется от Латвии и она станет неким изгоем в европейском сообществе.

Так или иначе, но голосование в Сейме депутаты от «Нового Единства» и «Прогрессивные» восприняли не как поражение, а как… руководству к продолжению борьбы с оппонентами. На портале manabalss.lv начался сбор подписей фактически с обращением к президенту не подписывать законопроект и вернуть его обратно в Сейм.

Сторонники законопроекта тоже не сидят сложа руки и хотя они пока отстают в подобной активности и в напоре от противников законопроекта, тем не менее и они призвали своих единомышленников найти «старую» инициативу на том же портале manabalss.lv против ратификации Стамбульской конвенции и начать ставить свои автографы. Против ратификации уже поставили свои подписи более 30 тысяч человек, также начат сбор подписей за обращением к президенту с просьбой, наоборот, провозгласить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Депутаты от «Нового Единства» и партии «Прогрессивные» оперативно обратились к президенту с призывом не подписывать законопроект. Их главные аргументы: якобы была нарушена процедура обсуждения и принятия законопроекта, выход из конвенции неблагоприятно отразится на имидже Латвии и даже ухудшит инвестиционный климат, принятие законопроекта снизит стандарты обеспечения прав человека, что, в свою очередь, входит в противоречия с гарантиями обеспечения прав человека, зафиксированными в специальном разделе Сатверсме…

В свою очередь, свои письма главе государства направили и те партии, которые голосовали за выход из Стамбульской конвенции. Они настаивают на праве депутатов в парламентской республике принять решение о выходе из международного документа, особенно учитывая, что принципы защиты и женщин, и вообще всех жителей страны от насилия давно внедрены в латвийское законодательство и наличие или отсутствие конвенции никак не влияет на обязательства Латвии бороться со всеми формами насилия.

Возвращать плохая примета?

В итоге Ринкевич закон завернул, то есть открыто поддержал сторонников неоднозначной конвенции. Примечательно, что за 2,5 года своего президентства Ринкевич еще ни разу не возвращал Сейму принятые законопроекты!

Это несколько должно успокоить перевозбудившихся противников законопроект о денонсации и, возможно, повлияет на тех депутатов оппозиции, которые не очень хотели поддерживать законопроект, но были вынуждены подчиниться партийной дисциплине.

По слухам из кулуаров власти, есть надежда, что если эти колеблющиеся депутаты изменят свою позицию, то есть перейдут на сторону противников законопроекта, то… правительство Силини удержится. Ведь если тех, кто изменил свою позицию, исключат из фракций, от которых они избрались, то у противников правительства Силини просто не хватит голосов, чтобы создать другое правительство.

Однако не факт, что Силине и Ко удастся расколоть оппозицию. Если не удастся, то под угрозой окажется уже само правительство Силини. Вообще сложно представить, как эти три партии власти после всего случившегося будут работать вместе. Особенно на фоне заявлений премьера, что «зеленым крестьянам» придется ответить за то, что они подвели партнеров и международное сообщество». Как именно ответить? Что может сделать Силиня? Любой ее шаг — к примеру, увольнение главы минблага, на чем уже давно настаивают «прогрессивные», просто ускорит развал правительства. Зачем это нужно Силине?

Кризис неизбежен

Очевидно, что до принятия бюджета в окончательном чтении — а это должно случиться в начале декабря, премьеру крайне невыгодно разваливать правительство. Отметим, что первый бюджетный экзамен уже на этой неделе — Сейм должен утвердить в первом чтении проект бюджета-2026 и пакет законопроектов, связанных с бюджетом, в том числе и реформу пенсий по выслуге лет.

Так или иначе, но правительственный кризис, похоже, неизбежен…