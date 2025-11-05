В Сейме, по традиции, выступающие по вопросу бюджета, разделились на два лагеря. Первые - представители правящей коалиции, - уверяют, что бюджет просто прекрасен, вторые - от оппозиции, - напротив разносят главный финансовый закон страны в пух и прах. Свою убийственную оценку финансово-экономической ситуации дала депутат Сейма от оппозиционного Объединенного списка Айва Виксна:" У меня для жителей Латвии две новости. Хорошая новость – на внутреннюю и внешнюю безопасность деньги будут, в безопасности будем. Но есть и вторая новость. Этот проект на самом деле надо называть настоящими словами, то есть перед нами правящая коалиция положила бюджет, ведущий по дороге к банкротству страны. Это мое заявление не является привычной риторикой оппозиции. Тем более это не связано с предвыборным временем, как его наверняка попытаются преподнести нынешние представители немощного правительства. Это утверждение основано на анализе данных и реальных бюджетных цифр...

Какой же главный фактор, позволяющий сделать такой резкий вывод? Самое важное — рост госдолга и неспособность правительства обосновать целесообразность подобных оргий по заимствованиям. В 2026 году госдолг планируется увеличить до 51 процента ВВП, в 2028 году он составляет 55 и уже к 2029 году составит практически 60 процентов ВВП.

Чтобы жители Латвии могли лучше понять, что скрывается за этими цифрами, приведу только один расчет. В упомянутом 2028 году каждый родившийся в Латвии ребенок уже появится на свет с долговой ношей в размере почти 15 тысяч евро, которую ему придется в будущем вернуть, несмотря ни на род занятий, ни на политические симпатии. Именно такое будущее нынешняя правящая коалиция предсказала нашему даже еще не родившемуся ребенку.

Конечно, я уже слышу возражения, что заимствования – ничего страшного. Это возможность для роста. В других европейских странах долг намного больше.

Возможно, так оно и есть, если только занятые деньги пойдут на рост и развитие экономики. К сожалению, в Латвии эти легко схваченные миллионы предназначены для чего-то другого — простого поедания и обслуживания самого долга. Да, часть денег будет вложена на укрепление обороны страны, и это правильно и обоснованно. Но реально эти вложения составят лишь, максимум, одну треть от запланированного роста долга. Куда денутся остальные деньги? Во-первых, при уже упомянутом обслуживании долга в 2026 году они составят 584 млн, а в 2028 году - 700 млн.

Но сколько же предусмотрело это правительство для улучшения и развития предпринимательской среды, критически важной для того, чтобы государство вообще получало любую выручку? То, что в этой области мы глубоко в яме, вновь подтверждают только цифры. В Эстонии в прошлом году зарегистрировано 23 тыс. предприятий, в Литве — 16 тыс. И угадайте, сколько в Латвии? Всего девять тысяч.

Следующий. Экспортно-импортный баланс страны.

В первой половине этого года экспорт вырос на 3,9 процента в соответствии с тем же периодом прошлого года, импорт — 7,9 процента. Коллеги, это рост? Нет, мы все больше покупаем, чем продаем. Эти цифры шокируют. Если такая тенденция сохранится, то уже упоминавшееся мной банкротство страны, возможно, еще ближе, чем можно было бы предвидеть даже в самых страшных кошмарах.

Итак, еще раз: сколько правительство предусмотрело потратить на то, чтобы хотя бы начать восстановление предпринимательской среды? Цифры: в 2026 году уже три года неизменны только 400 тыс. евро. Углубляйтесь в цифры! Здесь 700 миллионов на обслуживание долга и только 400 тысяч на зарабатывание этих возвращаемых денег. Конечно, вы скажете — фонды Евросоюза. А что указывает Банк Латвии? Это как региональная политика для нас зависит от европейских денег. И когда она закончится, что мы будем делать? Если это не путь к банкротству, то я не знаю, как мы его охарактеризуем."

Многочасовые дебаты в Сейме по бюджету продолжаются. В списке записавшихся для участия в дебатах уже десятки депутатов.