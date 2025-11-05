Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс во время сегодняшних дебатов в парламенте по бюджету посетовал на то, что Земессардзе не стало аналогом довоенной организации айзсаргов, и земессарги не охраняют внутренние границы, не предотвращают проникновение нелегальных мигрантов в Латвию и не сражаются с внутренними врагами.

"Главная угроза Латвии исходит от пятой колонны. А у вас есть уверенность в том, что пятая колонна в Риге не больше, чем все наши Национальные вооруженные силы?" - поинтересовался с трибуны депутат и напомнил, что латвийские спецслужбы уже тысячи людей предупредили за то, что те в социальных сетях выражали удовлетворение возможным скорым приходом в Латвию российских войск.

"А некоторые уже сидят в тюрьме", - заметил парламентарий.