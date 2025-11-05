Министр Украины и премьер Латвии договорились вместе давить Россию 10 5525

Политика
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Премьер Силиня (стоит спиной) тепло встретила министра Шмыгаля (в очках).

Премьер Силиня (стоит спиной) тепло встретила министра Шмыгаля (в очках).

ФОТО: LETA

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Латвии встретился с премьер-министром Эвикой Силиной: они говорили о том, как победить Россию.

В среду, 5 ноября, Шмыгаль сказал премьер-министру Латвии о том, что Украина готова делиться с партнерами опытом и средствами для усиления защиты Европы и противостояния гибридным атакам.

Также они обсудили усиление санкционного давления на Россию. "Введенные ограничения уже дают результат. Мы должны продолжать работу в этом направлении", – добавил он.

В свою очередь Силиня пообещала финансировать Украину. «В следующем году мы планируем выделить 0,25% от внутреннего валового продукта Латвии на военную помощь Украине», — подтвердила Силиня. 0,25% от ВВП – это около 10 млн евро. Напомним, что бюджете Украины на следующий год не достает около 70 млрд евро.

Премьер-министр Латвии также сообщила, что Латвия учится у Украины как правильно воевать с Россией. Она подчеркнула, что «народ Украины каждый день демонстрирует невероятную силу, мужество и веру в свободу — ценности, которые объединяют и нас».

Завтра Шмыгаль поедет на военную базу в Адажи, где расквартированы латвийские и иностранные войска.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
