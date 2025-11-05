Министры обороны Латвии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании

Дата публикации: 05.11.2025
LETA
Министры обороны Латвии и Украины в среду в Риге подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества двух стран в сфере военной индустрии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Стороны подтвердили, что в дальнейшем будут поддерживать и поощрять сотрудничество в сфере военной промышленности, включая подготовку военнослужащих, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также обмен военными технологиями и знаниями между Латвией и Украиной.

Меморандум закрепляет обязательство государств поощрять и поддерживать создание совместных предприятий в оборонной сфере.

Во время встречи министр обороны Латвии Андрис Спрудс передал украинскому коллеге Денису Шмыгалю перечень продуктов и технологий, предлагаемых латвийскими военными производителями. Украина сможет выбрать из него необходимые позиции, после чего Латвия, учитывая выбор Украины и свои возможности, оценит возможность закупки соответствующих продуктов и технологий в рамках военной поддержки. Список включает 54 компании и более 300 наименований продукции.

Со Шмыгалем в среду также встретилась премьер-министр Эвика Силиня.

Во время встречи она подчеркнула, что Латвия поддерживает Украину в ее борьбе с агрессором и эта поддержка не иссякнет. "И в следующем году мы планируем направить 0,25% ВВП на военную поддержку Украины", - заверила Силиня.

Глава латвийского правительства сказала, что Латвия учится на опыте Украины на поле боя и использует эти знания, чтобы лучше подготовить своих солдат и развивать оборонную индустрию, особенно в сфере дронов.

"Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании в сфере оборонной промышленности открывает новые возможности предприятиям двух стран в развитии технологий и производстве вооружений, которые так необходимы Украине на поле боя", - заявила Силиня.

Кроме того, у Шмыгаля сегодня запланированы встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней и министром иностранных дел Байбой Браже.

В четверг, 6 ноября, министры обороны посетят базу в Адажи, где также предусмотрена встреча с представителями СМИ.

#вооружение #Украина #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
