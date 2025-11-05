Байба Браже поблагодарила тех латвийских предпринимателей, которые прекратили сотрудничество с Россией, и выказала недовольство теми, кто сотрудничество продолжают.

В Сейме сегодня, как уже сообщалось, весь день продолжаются дебаты по проекту бюджета-2026. Среди выступающих была и министр иностранных дел Байба Браже, которая затронула и тему санкций - под условной рубрикой "Ослабление России". Вот, что, в частности министр рассказала депутатам:

Вспомним, что за прошлый год Россия заняла менее 1 процента территории Украины и все те стратегические цели, которые пытался провозгласить кремлевский мясник, не сбылись. Россия целенаправленно ослабляется как на поле боя, так и с помощью санкций Евросоюза, США и других международных партнеров. Лишать Россию денег, технологий, международной поддержки - это все наши приоритеты. Более слабая российская военная машина означает более надежную Латвию.

Санкции работают. И не верьте дезинформаторам, которые пытаются утверждать обратное, особенно российским источникам. Военная экономика России стагнирует, дефицит бюджета удвоился за этот год, его резервы сокращаются. Доходы от энергоресурсов упали на 20%. Кремлевский режим переносит военно-экономическое бремя на домохозяйства и делает издержки более неигнорируемыми. Она повышает налоги, инфляция остается высокой, и компаниям, которые приносят около 24 процентов доходов российского бюджета, доходов федерального бюджета, грозит банкротство.

В то же время наши предприниматели и наши санкционные службы... службы санкционного надзора продолжают тесное сотрудничество. И спасибо тем предпринимателям, которые отказались от сотрудничества с Россией и не пытаются обойти санкции".

Министр убеждена, что Латвия вскоре станет более заметной на глобальной сцене: "Впервые в ходе исторического голосования мы избраны в Совет безопасности ООН и с 1 января начнем там работу. Это позволяет обеспечить международную поддержку и Украины, видимость вопросов, которые для нас важны, но и пролить свет на такие вопросы, как осуждение российской агрессии и ее продолжение. Кроме того, это возможность выделить инновации и достижения, созданные латвийскими предпринимателями, исследователями и университетами.