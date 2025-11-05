Президент Латвии на пресс-конференции, созванной по случаю пресловутой Стамбульской конвенции, еще раз повторил свой тезис о том, что предвыборная кампания нынче началась необычно рано. «По прогнозам» главы государства, предвыборная кампания должна была бы начаться весной следующего года, ведь выборы только в октябре 2026 года.

Так или иначе, но политики решили действовать «не по прогнозу президента», а исходя из своих соображений и планов. В результате политическая жизнь будет бурлить все эти следующие до выборов 11 месяцев. Скучно не будет! Какая же нас ожидает политическая повестка дня и какие основные законопроекты предстоит принять парламенту этого созыва в условиях горячей предвыборной кампании?

Финансы и пенсионная реформа

Уже в первых числах декабря парламент — если правительство до этого не развалится, — должен утвердить в окончательном чтении бюджет-2026 и целый пакет, связанных с бюджетом, законопроектов, включая реформу пенсий по выслуге лет. Нельзя исключить сценария, при котором правительство Силини все-таки до декабря приказывает долго жить, и до формирования нового правительства бюджет не принимается. Это означает, что бюджет-2026 будет принят только в январе-феврале, а до этого государство будет жить по законам бюджета-2025.

Если кто-то думал, что с принятием законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции, все эти пляски вокруг данной конвенции закончатся, то он ошибался! Президент решил вернуть этот законопроект на доработку в Сейм и стало быть данный вопрос снова вернулся в повестку дня!

Кто тут генеральный прокурор?

Парламенту в этот предвыборный период придется решать и важный… кадровый вопрос. Совет по судебным делам должен определиться, наконец-то, с подходящей кандидатурой на пост генерального прокурора. После за выдвинутого советом претендента должен проголосовать Сейм. Если вдруг кандидат, победивший в конкурсе, не получит поддержки парламентского большинства, то вся эпопея с выбором кандидата в генпрокуроры начнется заново!

Сейм, после завершения бюджетных страданий, продолжит работу над законодательной инициативой Ринкевича об облегчении процедуры сбора подписей за проведение референдума. По мнению главы государства, эти изменения в законодательстве нужны, чтобы, наконец, де факто вернуть народу возможность инициировать референдумы.

Даешь ВНЖ в обмен на инвестиции

Много копий депутатам еще предстоит сломать и по новому законопроекту об иммиграции. В частности, эксперты настаивают на том, чтобы и в новый закон внести статью, позволяющую тем гражданам третьих стран, кто вложил большие средства в приобретение в Латвии недвижимости, претендовать на временный вид на жительство. Во многих странах есть такой бонус, что позволяет привлечь в страну весьма существенные финансовые ресурсы. Кстати, и Латвия неплохо заработала на схеме «ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость».

Наверняка Сейму предстоит вернуться и к вопросу о ценах на продукты — увы, все усилия, которые до сих пор предпринимались на уровне правительства, не привели к желаемому результату, и Латвия снова один из лидеров по инфляции в Евросоюзе! Возможно, что-то можно будет сделать в этом плане на уровне законодательства.

Понятно, что все эти месяцы до выборов в политической повестке дня будет и инициированной оппозицией сбор подписей за референдум о запрете без решения Сейма приватизировать, даже частично, стратегически важные госпредприятия.

Ни дня без языковых вопросов

Можно не сомневаться, что депутаты продолжат напоминать о себе и при помощи любимых ими языковых вопросов. Благо, что в парламент уже поданы очередные языковые инициативы. Это и декларация Нацобъединения с призывом ужесточить законодательство таким образом, чтобы вообще русский язык не использовался в публичных (общественных) местах. Это, опять-таки, проект решения Нацобъединения с поручением премьеру, запретить разговаривать на русском в государственных и муниципальных учреждениях. Это и давняя инициатива о запрете русских субтитров к фильмам в кинотеатрах. Это и уже переданные в комиссию Сейма предложения депутатов «Нового Единства» о резком увеличении штрафов за нарушения языкового законодательства.

Впервые язык политики решили использовать и в экономической сфере или точнее — в налоговой. С нового года, если примут соответствующие поправки в Закон о НДС, льготной ставки НДС будут лишены газеты, журналы и книги, издающиеся на русском языке — в том числе и издающиеся в Латвии! Таких же налоговых льгот лишатся и электронные СМИ, которые предлагают подписаться (за плату) на свои публикации. Если речь идет о подписке на публикации на русском языке, то к цене подписки будет прибавляться не 5% НДС, а 21% НДС! Это своего рода ноу-хау в налоговой сфере, когда ставка налога зависит не от товара, не даже от содержания, а от языка!

Чего только не сделаешь, чтобы понравиться своему электорату, когда выборы приближаются!

Плюс квартирный вопрос

Наверняка Сейму придется снова «вмешаться» и в «квартирный» вопрос.

Как известно, после 1-го января самоуправления уже больше за многоквартирные дома не отвечают и если собственники квартир ушли от одной управляющей компании, но сами де факто дом не переняли, то возникает правовой вакуум — кто тогда управляет домом, кто выписывает счета, кто обслуживает дом? В законодательстве образовался пробел и депутатам предстоит его восполнить.

Если завтра кризис…

Ну а если правительство Силини рухнет, что весьма вероятно, то тогда начнутся переговоры о формировании нового правительства, обсуждение кандидатов в премьеры и министров…

Смена правящей коалиции приведет и к смене состава президиума Сейма, начнется передел и в руководстве парламентских комиссий. В общем, опять у депутатов будет много работы. Ну и мы с интересом будем следить за происходящим…