Рижская дума намерена запретить салюты когда темно - днем можно 2 2566

Политика
Дата публикации: 05.11.2025
LETA
Изображение к статье: Рижская дума намерена запретить салюты когда темно - днем можно

Рижская дума подготовила проект новых правил, ограничивающих использование пиротехники в ночное время. Запрет будет действовать с 22:00 или 23:00 (летом) до 7:00, за исключением праздников и согласованных мероприятий.

Ранее запрет на использование пиротехники был включён в правила общественного порядка. Применение пиротехнических изделий было запрещено с 23:00 до 7:00, если это не было согласовано с исполнительным директором Риги, за исключением государственных праздничных дней.

Как пояснили в Рижской думе, с вступлением в силу в 2024 году Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, прежние правила общественного порядка утратили силу. Планируется, что новые обязательные правила под названием «О временных ограничениях на использование фейерверков и сценической пиротехники в Риге» запретят использование пиротехнических изделий под открытым небом в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время года — с 22:00 до 7:00.

Ограничения не будут распространяться на использование пиротехники во время публичных мероприятий, согласованных с самоуправлением, во время празднования Лиго — с 7:00 дня Лиго до 23:00 Янова дня, а также в новогоднюю ночь — с 0:00 до 01:00.

Правила должны быть утверждены на заседании Рижской думы.

#рижская дума #фейерверк
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
