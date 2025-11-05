"Почему вы два года назад проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции, а теперь выступаете против? Что изменилось?!" - вопрошают "зеленых крестьян" с трибуны Сейма политики "Нового Единства" и партии "Прогрессивные", которые не поддерживают выход Латвии из этой конвенции.

На самом деле это все театр, театр юного зрителя, поскольку "единцы" и "прогрессивные" прекрасно знают ответ на этот вопрос. Изменилась не конвенция и не ситуация с ее применением, изменились ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА!

Дела минувших дней

В ноябре 2023-го, когда проходил процесс ратификации конвенции, правительству Силини исполнилось всего 2 месяца и ратификация входила в так называемый "джентльменский набор" - именно за обещание поддержать Стамбульскую конвенцию и юридическое оформление партнерских отношений (читай - своего рода легализации однополых союзов) "зеленых крестьян" взяли в правительство. Наряду, разумеется, с голосованием за избрание Ринкевича главой государства. Это было обычной политической сделкой.

Да, лидерам (и не только) Союза зеленых и крестьян было "неловко" голосовать за ратификацию этой конвенции, поскольку во время предвыборной кампании 2022-го года они клятвенно обещали этого не делать. Однако желание быть во власти "пересилило" неловкость. Кроме того, до парламентских выборов было три года и "зеленые крестьяне" надеялись, что или избиратели забудут об этом своего роде предательстве, или... потом, ближе к выборам, можно будет что-то придумать - к примеру, денонсировать конвенцию, то есть выйти из нее. Правда, часть "зеленых крестьян" все равно не хотели за эту бомбу замедленного действия голосовать. Поэтому лидеры СЗК с одной стороны, и партнеры по новому правительству - с другой, придумали два хитрых хода.

Во-первых, приложить к конвенции некую декларацию, которая говорила, что, мол, принципы, заложенные в Конституции, выше, чем положения настоящей конвенции. И второй ход - ратификацию решили провести в срочном порядке, прямо в рамках одного заседания Сейма и на подачу предложений к соответствующему законопроекту выделили... 15 минут! Понятно, что за 15 минут просто невозможно успеть придумать, напечатать и распечатать поправки на официальном депутатском бланке! Здесь можно согласиться с председателем комиссии Сейма по иностранным делам Инарой Мурниеце, что это была пародия на законотворческую деятельность.

Операция спасения

Так или иначе, но ратификация случилась. Сложно сказать, действительно ли этот "обман" запомнили все избиратели "зеленых крестьян", но сейчас до выборов остается меньше года и рейтинг СЗК, мягко говоря, неблестящий - лишь пятое место. То есть из всех трех партий власти именно у СЗК самая низкая популярность. На выборах же в Рижскую думу партия не преодолела пятипроцентный барьер, потеряны мэрские должности и в ряде ключевых для "зеленых крестьян" самоуправлений. Провалом для СЗК закончились и выборы в ЕП.

Понятно, что нужно что-то делать! Понятно и то, что по мере приближения часа "X" - выборов в Сейм, — нервозность внутри СЗК нарастает. Во-первых, с чем идти к избирателям? Где хорошие новости?

Во-вторых, само нахождение во время предвыборной кампании в одном правительстве с идеологическими противниками - "прогрессивными", — уже чревато потерей мандатов на грядущих парламентских выборах. Консервативным сельским избирателям будет сложно "продать" сотрудничество с участниками прайдов.

В-третьих, депутаты от СЗК понимают, что им пора думать и о... личном благе или точнее - о личном политическом выживании! Ведь при таком раскладе, да еще и с учетом очень жесткой конкуренции на правоцентристском фланге (на голоса этих же избирателей претендуют и Объединенный список, и Нацобъединение и наверняка активисты нового движения "Без партий", которые пойдут на выборы от какой-то существующей партии), далеко не все нынешние депутаты от СЗК изберутся в следующий парламент!

Страх и конвенция

Создавшейся ситуацией, то бишь страхом "зеленых крестьян", умело и воспользовалась правая оппозиция, инициировав законопроект о выходе из Стамбульской конвенции. Что было делать "зеленым крестьянам"? Если бы они не поддержали законопроект, то дали бы повод оппозиции напомнить избирателям о предательстве "зеленых крестьян" в ноябре 2023-го. Это бы могло окончательно погубить СЗК. Поэтому они эту "наживку" легко заглотили.

Впрочем, возможно, это вовсе и не наживка, а подарок - ведь этот демарш со Стамбульской конвенции стал прекрасным инструментом для развала этого правительства! И если в итоге правительство Силини рухнет, то у СЗК появляется прекрасный шанс, после семилетнего перерыва, вновь возглавить правительство! Правая оппозиция "зеленым крестьянам" об этом недвусмысленно намекнула - мол, если благодаря вам идеологически чуждое правительство Силини прикажет долго жить, то у вас будет право первой руки!

В принципе, скандал вокруг Стамбульской конвенции дал "пять минут славы" всем парламентским партиям и всем депутатам Сейма, многие из которых все эти три года просидели в парламенте, простите, как мышки, и избиратели уже забыли об их существовании! Прежде всего это относится к депутатам самой большой фракции в Сейме - "Новому Единству". Во время многочасовых дебатов по конвенции на трибуну Сейма с заранее заготовленными речами выходили и те представители "Нового Единства", которые за три года хорошо, если два-три раза появлялись на трибуне - и то лишь для того, чтобы, по поручению комиссии, представить тот или иной законопроект.

Очень хочется вновь стать депутатом

Каждый из 25 депутатов "Нового Единства" прекрасно осознает, что повторить этот рекорд (на выборах 2022-го года партия получила аж 26 мест - потом одного депутата из фракции исключили) практически невозможно. Хорошо, если у этой партии по итогам выборов будет половина от нынешнего числа мандатов. А ведь за эти 13 мандатов, наряду с 25-ю депутатами, будут сражаться и премьер, и министры от "Нового Единства", а, может, и бывшие депутаты Сейма, и один-другой депутат Рижской думы... Поэтому эпопея с конвенцией им в какой-то степени пошла на пользу - дала возможность напомнить о себе.

Но еще больше всему происходящему рады "прогрессивные": они показали своим избирателям (основным, кстати, "потребителям" конвенции), что готовы отстаивать свою позицию и умеют мобилизовать массы (это и многолюдные акции протеста у Сейма, и сбор десятка тысяч подписей на портале manabalss.lv в защиту конвенции). Да, в случае развала правительства Силини они, скорее всего, окажутся в оппозиции, но каких-то 9 месяцев они могут и "потерпеть", чтобы на выборах в итоге получить больше мандатов, чем сейчас. Аналогичная тактика в Рижской думе позволила "прогрессивным" после выборов вернуть себе пост мэра.

Нет сомнений, что свои политические дивиденды извлекут из этой истории с конвенцией и депутаты Объединенного списка, и Нацобъединения и, конечно же, партии "Латвия на первом месте".

В общем, если бы Стамбульской конвенции не было бы, то ее бы стоило придумать!