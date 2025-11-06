51 политик выступил с трибуны Сейма по бюджету один раз и еще 6 политиков дважды выходили на трибуну, дабы обсудить главный финансовый закон страны. Таков итог двухдневных дискуссий в парламенте. При этом никаких сенсаций не было - в итоге сегодня депутаты большинством голосов (51 "За" при 45 "против")приняли бюджет в первом чтении.

Теперь у слуг народа есть сутки на то, чтобы подать свои предложения (изменения) к проекту бюджету-2026. Поданные поправки рассмотрят правительство и профильная комиссия Сейма по бюджету и финансам. Принятие же бюджета в окончательном чтении запланировано на 3-е декабря. Если дебаты снова затянутся, то тогда заседание по принятию бюджета плавно перейдет на 4-е декабря.