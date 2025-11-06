Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сегодня на Адажской военной базе примет в дар последнюю партию произведенных в Латвии бронетранспортеров "Patria", сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Шмыгалю будет передан 21 бронетранспортер "Patria" 6х6, предназначенный для вооруженных сил Украины. Транспортные средства укомплектованы опорным пулеметом калибра 12,7 мм и боеприпасами стандарта НАТО.

Вооруженным силам Украины также будут отправлены необходимые для содержания бронетранспортеров запчасти, специальные инструменты и оборудование для ремонта, а также мобильная ремонтная мастерская контейнерного типа, техническая документация и комплекты для ремонта боевых повреждений бронетранспортеров вблизи фронта, когда невозможна немедленная эвакуация и ремонт транспортного средства в тыловых мастерских.