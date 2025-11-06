Но если за работника вовремя не уплачены все обязательные взносы государственного социального страхования (ОВГСС), а человек собрался на пенсию, то ему насчитают меньшую сумму, чем должно быть.

Могут пострадать и работающие сениоры – получат меньшую прибавку к пенсии.

Во вторник, 28 октября правительство Латвии одобрило предложения Министерства благосостояния (Минблага) по этой проблеме.

Почему предприятия могут отложить платежи

Минблаг поясняет: с 1 апреля 1999 года налогоплательщик мог просить налоговую администрацию продлить срок уплаты просроченных налогов по первоначальной редакции закона "О налогах и сборах".

Во время пандемии были введены дополнительные меры поддержки предприятий, включая продление сроков уплаты налогов. Сейчас те послабления остались в прошлом. Однако, как и до пандемии СГД может продлить сроки уплаты налогов (включая ОВГСС) "на основании мотивированного письменного заявления налогоплательщика, разделив задолженность на несколько сроков или отложив ее в зависимости от причин возникновения, характера и размера долга".

Что делать работникам

Это ведь напрямую отражается на их пенсионном страховании! Они работали и не виноваты, что у работодателя возникли проблемы. Но при выходе на пенсию ему насчитают меньшую сумму, чем должно быть.

Закон предлагает такой выход: работник, за которого работодатель временно не платит соцналоги, может начать их платить за себя сам. Чтобы пенсия не стала заметно меньше. Потом, в будущем, когда работодатель заплатит, работнику должны это компенсировать.

Однако по понятным причинам работники этим "выходом" не пользуются – у людей просто нет денег. По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС) на 1 августа 2024 года только 100 человек самостоятельно внесли взносы на пенсионное страхование – суммы варьировались от 3,60 до 3556,80 евро. В основном это были люди со страховым стажем менее 30 лет.

Но нередко бывает и так: люди просто НЕ ЗНАЮТ, что их работодатель не платит соцналоги, так как ему дали отсрочку.

Что решило государство

На минувшей неделе правительство рассмотрело и утвердило доклад Минблага "О продлении сроков уплаты обязательных государственных социальных взносов и его влиянии на размер пенсий по возрасту".

Меры для исправления ситуации заявлены такие:

– работодатели, которым Служба государственных доходов (СГД) с 1 января 2027 года продлит срок выплаты ОВГСС, должны будут для определенных работников осуществлять пенсионное страхование в полном объеме – одним платежом на специальный счет, указанный ГАСС. А именно: для тех людей, с которыми работодатель прекращает трудовые отношения, для тех, кому назначена государственная пенсия по старости, в том числе досрочная, а также для людей за 5 лет до достижения общего пенсионного возраста;

– должна быть разработана правовая основа, чтобы СГД и ГАСС могли информировать тех работников, за которых НЕ платится соцналог.