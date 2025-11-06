«Прогрессивное» удушение русской прессы: политики готовили удавку почти два года 3 1413

Дата публикации: 06.11.2025
Подписчики печатной прессы на русском языке в Латвии составляют менее десятой части от всего количества — 9,31% – согласно данным Министерства сообщений.

В текущем году государство обеспечивает софинансирование, в силу которого обеспечивается доставка 534 096 экземпляров периодических изданий на сумму 403 354,83 евро. Министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») пообещал на заседании правительства, что больше такого — не будет!

Для украинской прессы льготы сохранят. А она есть?

«Оценивается возможность изменить нынешнее регулирование условий оплаты услуг доставки абонируемых изданий прессы, распространив поддержку из государственного бюджета только на доставку таких изданий прессы, которые выпущены на официальных языках Европейского Союза», – записано в информационном документе ведомства А.Швинки. При этом, поправки в Почтовый закон, правила и распоряжения Кабинета Министров будут вноситься, «принимая во внимание геополитическую ситуацию».

Уникальная по своей универсальности, и одновременно — идиотизму — формулировка. Интересно, что конкретно для Латвии изменилось в последнее время в этой самой геополитике? Может быть, нас как-то передвинуло по геологической плите на несколько сот км поближе к Москве?

Ну, разумеется, не все сразу — А.Швинка говорит в своем документе о «осуществлении единого принципа универсальной почтовой услуги на 2027-2028 годы». Для чего предполагается провести переговоры, в частности, с Латвийской ассоциацией издателей прессы и Latvijas Pasts. Ну и в качестве расширения уже имеющихся льгот, распространять таковые и на «исторический подвид латышского языка — латгальский письменный язык и язык коренных жителей Латвии — ливский». Впрочем, издания на украинской мове будут распространяться также по льготным тарифам, ибо это «государственный язык страны-кандидата в Европейский Союз».

Удар, еще удар

Между тем, документ сей, что называется, отлежался — о чем свидетельствует выложенная на сайте Кабинета Министров межведомственная переписка старшего референта Отдела электронной связи и почты Министерства сообщений Инесе Пакуле и заведующего отделом медийной политики Кристерса Плешаковса. Указанные дама и господин оттачивали формулировки, причем делали это аж с декабря 2024 года. Т.е., перед нами не какое-то спонтанное, но вполне себе выношенное, решение. Кстати, оба ведомства контролирует все та же партия «Прогрессивных».

Заметим, что совсем недавно на частные СМИ, которые все еще работают в Латвии на русском языке, обрушили финансовый удар — налог на добавленную стоимость будет повышен для них более чем четырехкратно. Цель просчитывается, что называется, на раз — это полное уничтожение продукции, которая выпускается на ненавистном политиканам языке. Какое бы содержание в ней не присутствовало.

#СМИ #русский язык
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
