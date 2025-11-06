Санкции — это не формальность, а инструмент для прекращения войны, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»), выступая в четверг на организованной Службой финансовой разведки (СФР) конференции «Охраняя границу: санкции, экспортный контроль и ответственность бизнеса», сообщает LETA.

Она подчеркнула, что санкции — это проблема геополитического характера и одновременно вопрос внешней политики. Браже отметила, что внешняя и оборонная политика Латвии основывается на трёх ключевых принципах: укрепление государства путём инвестиций в оборону и безопасность, усиление Европейского союза и НАТО, а также ослабление способности России продолжать войну в Украине.

Министр подчеркнула, что санкции должны применяться эффективно и постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям. В этом направлении ЕС сотрудничает с правительствами как европейских, так и других стран мира.

Браже также акцентировала, что в настоящий момент в России ни один политический инструмент не направлен на достижение мира, напротив — все рычаги власти используются для продолжения войны. По её словам, странам ЕС следует быть готовыми к долгосрочному продолжению санкционной политики, постоянно её совершенствуя и адаптируя для сохранения эффективности.

Министр указала, что санкции влияют на экономику России, а также на конкретных лиц и компании, однако этого недостаточно — необходимы дополнительные шаги. При этом Россия продолжает масштабную кампанию по дезинформации и влиянию на общество, стремясь создать впечатление, будто санкции не действуют, хотя в действительности их влияние подтверждается спадом в российской экономике, подчеркнула она.

Браже сообщила, что в целом санкции ЕС применены более чем к 2600 лицам и 560 судам «теневого флота». Она добавила, что продолжается работа по обеспечению соблюдения санкций в третьих странах, в том числе в Китае, Индии и государствах Центральной Азии, чтобы они понимали важность санкций против России.

Министр подчеркнула, что Латвия находится на внешней границе ЕС и НАТО, и это требует серьёзного подхода к вопросу обхода санкций. По её мнению, в отношении Беларуси также следует применять такие же санкции, как и в отношении России, поскольку Беларусь поддерживает военные действия России в Украине.

Браже напомнила, что Латвия, избранная в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, намерена поднять вопросы безопасности морских перевозок, где «теневой флот» создаёт серьёзные угрозы. Также будет уделено внимание криптовалютам и другим инструментам, используемым для обхода санкций.

Ранее сообщалось, что в поисках эффективных решений по применению санкций и с целью расширения диалога между государственными учреждениями, международными партнёрами и бизнес-средой, конференция СФР в Риге собрала участников из более чем 20 стран.