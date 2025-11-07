«Премьер-министр, на мой взгляд, вводит в заблуждение с трибуны Сейма. Когда представители правительства — премьер и министр финансов — говорят, что сэкономлено 170 миллионов евро, что именно они имеют в виду?» — обратил внимание в эфире TV24 экс-министр окружающей среды и регионального развития, экономист и сопредседатель правления партии «Attīstībai/Par!» Юрис Пуце.

«В следующем году расходная часть госбюджета Латвии будет на полтора миллиарда евро больше, чем в этом году. Так что же сэкономлено? Мы увеличили расходы!»

Он пояснил: «Из этих полутора миллиардов рост расходов на оборону составляет 300 миллионов евро. 1,2 млрд — это другие расходы, хорошие или плохие, которые правительство решило распределить. То есть это дополнительные траты! Если переложить пять евро из одного кармана в другой — это ведь не экономия».

По словам политика, это не бюджет экономии — дефицит по-прежнему велик. Даже если не учитывать рост расходов на оборону, общие расходы все равно увеличиваются.

Пуце напомнил, что, если расходы растут быстрее, чем доходы, страна все глубже залезает в долги: «Пять лет назад Латвия платила по госдолгу 0,1% годовых, сейчас — 4-5%! Скоро будет 6-7%! Уже в следующем году только проценты по долгу обойдутся нам в 700 млн евро!»

Как представитель оппозиции он призывает к режиму экономии: рост расходов допускается только при наличии средств. «Оборону не считаем — это особый случай. Но по всем остальным направлениям расходы не должны расти. Жители это поймут. Литва уже поняла, Эстония поняла — но госпожа Силиня просто гордится!»