Всегда, когда слушаешь сеймовские дебаты по бюджету, создается ощущение, что депутаты обсуждают… два совершенно разных документа. Так правящие депутаты и министры уверяют, что представленный парламенту проект бюджета просто прекрасен, он самый лучший в новейшей истории. В свою очередь, оппозиция утверждает, что такого плохого бюджета они еще не видели и что этот бюджет теперь уж наверняка погубит страну.

Плохой хороший бюджет

Наверное, излишне и говорить о том, что нынешние дебаты в Сейме по проекту бюджета-2026 точно вписываются в привычную схему разделения ролей. «Определенно, бюджет следующего года предусматривает крепкую основу для более безопасного будущего Латвии, чтобы мы подтвердили обществу, что безопасность, забота о семьях и экономическое развитие являются высшими приоритетами государства. И я действительно верю, что семьи смогут жить в безопасной среде», – уверяла с трибуны премьер Эвика Силиня. Она напомнила о том, что в бюджете-2026 предусмотрены средства на повышение пособия по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года его жизни.

Также глава правительства обратила внимание на то, что коалиция пошла навстречу партнерам – «зеленым крестьянам», – и вводит с 1-го июля следующего года пилотный проект до конца июня 2027-го, предусматривающий сниженную ставку НДС 12% на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птиц.

Близость выборов заставила премьера особо напомнить об изменениях в системе индексирования пенсий: «С 1 октября 2025 года все пенсии до 1488 евро индексируются (ранее это была намного меньшая сумма), обеспечивая, что 98 процентов выплаченных в Латвии пенсий будут пересмотрены фактически в полном объеме. На мой взгляд, это уважение к сениорам, это основа сплоченного общества и государственности.

Эвика Силиня не забыла подчеркнуть и то, что в целом налоги не повышены.

Пять задач главного финансового закона

В свою очередь, министр финансов Арвилс Ашераденс рассказал депутатам, что правительство, составляя бюджет, выдвинуло перед собой пять стратегических целей: «Первый. Найти способ финансирования установленных правительством приоритетов — обороны и внутренней безопасности страны, демографии и вложений в качество образования.

Кроме того, правительство поставило целью не поднимать базовые налоги.

Также, правительство поставило перед собой целью при составлении бюджета эффективизировать расходы публичного сектора.

Кроме того, правительство ставило перед собой цель увеличить доходы населения и обеспечить фискальную долгосрочность при планировании бюджета.

Бюджет, который сегодня Сейм рассмотрит в первом чтении, подготовлен государственно ответственно, фискально сбалансирован и направлен на безопасность нашего будущего.»

Вместе с тем, глава минфина честно признал, что госдолг растет и будет расти: «Госдолг вырастет с 47 процентов ВВП в 2024 году до 51 процента в 2026 году. Такая тенденция сохранится на протяжении всего периода исключительной клаузулы Евросоюза, – до 2028 года включительно, когда уровень долга прогнозируется в размере 55 процентов ВВП, что соответствует принятому правительством уровню долга. Чтобы предотвратить рост долга, правительство поставило перед собой цель двигаться к сокращению дефицита до 1,5 процента ВВП, когда период исключительной клаузулы завершится.»

Поясним: исключительная клаузула — это своего рода разрешение со стороны Брюсселя странам-участникам ЕС не соблюдать предельно допустимый бюджетный дефицит в отношении средств, которые выделены на оборону и безопасность. Говоря простым языком, если государство берет в долг деньги на оборону, то за счет этих денег можно выходить за пределы допустимого трехпроцентного дефицита бюджета.

Горькая правда от оппозиции

Впрочем, оппозицию все эти объяснения не впечатлили. Многие парламентарии от оппозиции жестко критиковали правительство за эту «жизнь взаймы», за стремительное наращивание госдолга. А депутат от Объединенного списка Айва Виксна даже предсказала стране финансовое банкротство, если темпы увеличения госдолга останутся прежними.

«На самом деле надо называть настоящими словами, то есть перед нами правящая коалиция положила бюджет, ведущий по дороге к банкротству страны. Это мое заявление не является привычной риторикой оппозиции. Тем более это не связано с предвыборным временем, как его наверняка попытаются преподнести нынешние представители немощного правительства. Это утверждение основано на анализе данных и реальных бюджетных цифр...

Какой же главный фактор, позволяющий сделать такой резкий вывод? Самое важное — рост госдолга и неспособность правительства обосновать целесообразность подобных оргий по заимствованиям. В 2026 году госдолг планируется увеличить до 51 процента ВВП, в 2028 году он составляет 55 и уже к 2029 году составит практически 60 процентов ВВП.

Чтобы жители Латвии могли лучше понять, что скрывается за этими цифрами, приведу только один расчет. В упомянутом 2028 году каждый родившийся в Латвии ребенок уже появится на свет с долговой ношей в размере почти 15 тысяч евро, которую ему придется в будущем вернуть, несмотря ни на род занятий, ни на политические симпатии. Именно такое будущее нынешняя правящая коалиция предсказала нашему даже еще не родившемуся ребенку», – предупредила Айва Виксна.

На медицину опять не хватило...

Целый ряд парламентариев оппозиционного лагеря предупреждали и о кризисе в системе здравоохранения — по причине острой нехватки финансирования. Слуги народа напомнили, что сам минздрав просил дополнительно порядка 100 миллионов евро, а получил всего 35 миллионов. Профсоюз же работников здравоохранения настаивал на еще больших ассигнованиях — порядка 133 миллионов евро. Комиссия Сейма по бюджету и финансам призвала правительство уже в следующем году изыскать дополнительно (видимо, из средств на непредвиденные расходы) еще хотя бы 22 миллиона, чтобы хотя бы не снизить нынешний уровень медуслуг.

Просто очень хотелось поговорить…

Отметим, что сеймовские дебаты по принятию бюджета-2026 в первом чтении, то бишь концептуально, продолжались два дня! При этом слуги народа прекрасно осознавали, что особого смысла эти дебаты не имеют, поскольку изменить проект бюджета можно только на этапе второго чтения, то есть когда рассматриваются конкретные поправки. Сейчас же депутаты просто обозначали свою позицию и, с учетом приближающихся выборов, напоминали о себе.

Главная интрига в контексте принятия бюджета-2026 — рискнут ли «зеленые крестьяне», играющие в правительстве роль внутренней оппозиции, внести какие-то радикальные изменения в проект бюджета. Принятие бюджета в окончательном чтении планируется на первые дни декабря.