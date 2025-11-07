Каждый третий из опрошенных жителей Латвии признался: никаких патриотических мероприятий в государсвтенные праздники не посещает.

Почти половина жителей Латвии - 46% - проводят государственные праздники дома, в кругу семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Norstat Latvija.

Самое семейное поколение - молодежь от 18 до 29 лет: 52% из них предпочитают отмечать вместе с близкими. Среди людей 50–59 лет таких меньше - 41%.

Факельные шествия собирают 18% жителей, и чаще всего это молодые - 27%. Еще столько же - 18% - смотрят военный парад вживую или по телевидению. Среди старших латвийцев (60+) этот показатель немного выше - 21%.

Посетить Памятник Свободы или зажечь свечи у стены Рижского замка решаются лишь 10% респондентов. А вот каждый третий, 33%, признался: никаких патриотических мероприятий не посещает вовсе.

Региональная картина почти повторяет общую. В Видземе семейное празднование выбирают 54% жителей, в Курземе - 47%, в Риге - 45%, в Латгале - 43%, в Земгале - 41%.

Факельные шествия наиболее популярны в Видземе (31%) и Курземе (29%), тогда как в Риге их участников значительно меньше - всего 7%. Военный парад чаще всего смотрят жители Видземе (22%), реже - Латгале и столицы (15% и 17% соответственно).

При этом именно в Риге больше всего тех, кто вообще не отмечает праздники - 40%, тогда как в Видземе таких лишь 20%.