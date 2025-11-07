Последние 35 лет наша страна вначале переходила к рынку, затем интегрировалась в Евросоюз, а теперь… вернулась к плановому хозяйству. В коем роль министерств и ведомств – крайне велика!

«Была бы улучшена и конкурентоспособность государства»

Бюджет-2026 остается самым значительным социально-экономическим вызовом для местного политического класса. На этом фоне Министерство финансов настаивает, что работало в целом правильно: «Латвия постоянно двигалась к более эффективному и современному управлению государственной политикой, тем самым уже сейчас актуализируя один из важных аспектов современной теории публичного управления — повышение эффективности госуправления».

Ведомство Арвилса Ашераденса, очевидно, удовлетворенное тем, как был сверстан главный финансовый документ страны на будущий год, обратилось к стратегическому планированию. В документе, который представил правительству министр от «Нового Единства», рекомендуется «возможно более эффективное и экономичное осуществление государственной политики, а также оптимизация бюджетных расходов и оценка их соответствия приоритетам и целям, установленным документами планирования развития».

Ожидается, что с 2027 года будет введена новая структура бюджета, и с реализацией изложенных в этом информационном докладе направлений действий с 2028 года бюджетная система уже будет полностью упорядочена – с информацией о достижениях, новыми фискальными условиями, плановыми периодами Евросоюза и Национального плана развития.

Три направления – фискальное, экономическое и монетарное

Инновация, которую предлагает Минфин: в сфере народного хозяйства будут осуществляться 3 разных политики. «Цели каждой политики направлены в соответствии с их содержанием и смыслом.

Так, первоочередная задача фискальной политики – сбалансировать размеры и структуру государственных доходов, расходов и госдолга, стабилизировать экономический цикл и обеспечить общий экономический баланс.

Задачи экономической политики в основном направлены на создание более высокой добавленной стоимости и повышение стоимости ресурсов, что включает в себя стимулирование инвестиций, развитие производства, внедрение инноваций, улучшение предпринимательской среды, политику рынка труда, политику стимулирования экспорта и другие мероприятия, которые могут быть связаны с необходимостью финансовых ресурсов.

В свою очередь, задачей монетарной политики является регулирование денежного предложения и другие мероприятия, направленные на содействие благоприятным макроэкономическим условиям для долгосрочного развития народного хозяйства».

Вершиной всего планирования в стране являются т.н. «долгосрочные стратегические цели», т.е. «Латвия 2030». В документе Минфина подчеркивается, что все показатели обязаны быть – отчетными и отслеживаемыми. «При взаимодействии всех этих уровней улучшается принятие решений, выделение ресурсов и оказание услуг публичного управления», – уверены в ведомстве.

Корпоративные инструменты – госуправлению

Фактически, речь идет о внедрении в отечественное чиновничество современных – для Запада – бизнес-практик крупных предприятий. Вот что планируется достичь:

Улучшение производительности организации – способность эффективно решать проблемы;

Ответственность и прозрачность, лучше расставлять приоритеты, способствуя доверию правительству, сообразуя ожидания общества с доступными ресурсами;

Адаптация, способность развиваться, сбалансировать меняющиеся требования к оказанию услуг.

Больше свободы рук

Государству рекомендуется сокращать детализацию бюджетных программ, которая наличествует сейчас. «Например, в законе о бюджете на 2025 год на момент его утверждения было всего 430 программ (подпрограмм), в т.ч. по основным функциям — 267, в части иностранной финансовой помощи — 158».

Вместо этого, отраслевые министерства «должны будут обеспечить такую систему управления и контроля финансами, чтобы координировать распределение финансирования на уровне учреждений и обеспечить соблюдение общей апроприации, утвержденной законом о госбюджете, и достижение поставленных целей».

Управление финансовыми ресурсами нижнего уровня, начиная уже с 2027 года, больше не будет выноситься на законодательный уровень – как сейчас каждое перераспределение (апроприация) утверждается сначала Кабинетом Министров, затем Комиссией Сейма по бюджету и финансам (налогам), потом голосуется на пленарном заседании парламента… В скором будущем это станет узковедомственным вопросом! И то сказать – среди законодателей ведь всякий народец сидит, поди еще, не осознает общего блага.

А так Государственная Касса все решит: «для повышения эффективности, цифровой трансформации и оптимизации государственных средств в долгосрочной перспективе».

Далеко ли до Таллина

Судя по документу Минфина, Евросоюз как таковой для нас теперь не указ, Латвии предлагается двигаться в направлении лучших образцов бюджетных практик Организации экономического сотрудничества и развития. Из стран, которые реализуют «нацеленный на результат подход к управлению бюджетом», крупнейшей является Великобритания, но, для нас подыскали более соразмерную (и к тому же входящую в ЕС) Эстонию. Там – «составление госбюджета и планирование политики вытекают друг из друга и есть сбалансированные процессы». Что добился Таллин? «В стратегии госбюджета указываются принципы бюджетной политики, приоритеты правительства и распределение средств по сферам деятельности, анализ экономической ситуации, макроэкономические прогнозы, прогнозы расходов центрального правительства и другая значимая для управления финансами информация».

В Эстонии полностью реализован принцип ClickView – т.е. просмотр с одним нажатием клавиши, или, доступность всей информации (разумеется, несекретной).

«Став более развитыми в IT-сфере, эстонцы создали для общества интерактивный инструмент – «Древо истины» (Tree of Truth), который дает представление о важнейших показателях государства в наглядном для общества виде. В нем представлены показатели, сравнивающие фактические результаты в различных областях с целями трех планов развития: Стратегия устойчивого развития Эстонии – «Устойчивая Эстония 21»; «Эстония 2035»; План действий».

Но, как всегда, дьявол кроется в деталях, т.е. в менталитете. Попробовать сделать, как в Эстонии, конечно, можно. Но – где же Латвии набрать столько эстонцев? Может быть, будут импортировать…