Прошедшая в четверг, 6 ноября, в Старой Риге акция протеста против выхода из Стамбульской конвенции стала одним из крупнейших политических митингов в Латвии со времён восстановления независимости. Жители Латвии обычно довольно пассивны в участии в подобных мероприятиях. Новости ТВ3 попытались выяснить, почему именно конвенция вывела на улицы столько людей.

По оценке Госполиции, на митинг 6 ноября в Старой Риге пришли более 10 000 человек, а также сотни протестующих вышли на улицы в других городах Латвии и за рубежом. Одну из крупнейших протестных акций последних лет поддержала и одна из лидеров движения «Атмода» Велта Чеботаренока. По её мнению, такое большое количество участников объясняется тем, что с насилием сталкивается значительная часть женщин в Латвии. А увидев, что собираются предпринять некоторые депутаты Сейма, люди просто не могли оставаться в стороне.

«Очень многие пережили избиение дома. Били или матерей, или крестных, или подруг матерей. Я ведь тоже человек советского времени, и тогда это почти считалось нормой. А эта конвенция предусматривает, что даже если вчера он тебя избил, и ты потом забираешь заявление — всё равно его накажут, всё равно его от тебя отдалят, ты и твои дети будете в безопасности», - пояснила Чеботаренока.

Однако другое мнение у политолога Андриса Кудорса. Хотя он и признаёт, что проблема насилия требует решения, по его словам, людей на протест удалось привлечь, противопоставляя друг другу различные группы общества.

«Меня задело на митинге то, что теперь всех, кто возражает против левой идеологии, приравнивают к врагам Латвии. Левым удалось хорошо мобилизовать общество. Ведь лозунг “против насилия” — хороший. Кто с этим будет спорить? Но я считаю, они перегнули палку и очернили и консерваторов», - указал Кудорс.

В то же время и Кудорс, и Чеботаренока считают, что мотивы, по которым люди пришли на протест, были не только связаны со Стамбульской конвенцией — значительную роль сыграла и неспособность политиков внятно объяснить, почему нужно выходить из соглашения.

«Один день он “за”, другой — “против” или воздерживается. Понимаете, я с интересом смотрела “Nekā Personīga” и “De facto” и видела лица этих политиков. Одного за другим… И аргументы, почему — порой были просто циничными. А больше всего я в политиках презираю именно цинизм», - отметила Чеботаренока.

«Я думаю, что этот протест показал нечто более широкое. Я сам был у здания радио — я насчитал там не меньше семи флагов ЛГБТ. Значит, это был не только протест в защиту женщин и против насилия. В какой-то мере это был протест против политики как таковой, против процесса принятия решений. Думаю, здесь проявилось и недовольство деятельностью ряда политических партий», - добавил Кудорс.

И Кудорс, и Чеботаренока уверены: тема Стамбульской конвенции не исчезнет с политической повестки — скорее всего, она станет частью предвыборной борьбы перед предстоящими в следующем году выборами в Сейм, и позиция партий по этому вопросу может стать важным фактором в выборе избирателей.

