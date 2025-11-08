Юрис Маклаков, бывший командующий Национальными вооружёнными силами Латвии (2006–2010), в передаче TV24 «Личность дня» предупредил, что недавние ядерные испытания России — это тревожный сигнал для всего мира, который может привести к серьёзной эскалации в сфере международной безопасности, пишет LA.LV.

Маклаков рассказал, что Россия испытала как ракету с ядерным двигателем, так и торпеду.

«После этого испытания и Америка заявила о необходимости возобновить ядерные испытания. Это однозначно большой шаг к усилению международной напряжённости», — отметил он.

По словам бывшего командующего, если начнутся реальные взрывы — на поверхности или под землёй — это будет очень тревожным сигналом, поскольку долгое время удавалось воздерживаться от таких шагов, что он считает положительным.

«Пока что реальные ядерные испытания не проводились, но разговоры об этом уже ведутся, и это явно ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнул Маклаков.

Как уже сообщалось, глава РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва успешно испытала подводный дрон с ядерной боеголовкой, работающий на ядерной энергии. В ответ на это президент США Дональд Трамп объявил, что приказал Пентагону начать ядерные испытания наравне с Китаем и Россией.

LA.LV