В Юрмальской городской думе планируется создать Комитет по вопросам стратегического планирования, предусматривает проект поправок к Уставу самоуправления, переданный на общественное обсуждение, пишет ЛЕТА.

Создание комитета в самоуправлении обосновывается необходимостью обеспечить скоординированное и целенаправленное долгосрочное развитие самоуправления.

«Общее развитие самоуправления основано на экономическом росте, который требует согласованного подхода к принятию решений. В компетенцию Комитета по вопросам стратегического планирования будет входить рассмотрение вопросов, касающихся как общего развития самоуправления, так и развития отдельных отраслей, находящихся в его ведении, обеспечивая согласованное планирование процессов и баланс интересов различных сфер», — говорится в пояснительной записке к проекту правил.

Комитет будет рассматривать решения Юрмальской думы, касающиеся межотраслевого развития. Также в функции нового комитета войдёт рассмотрение важных организационных вопросов работы администрации самоуправления и предоставление заключений по проектам решений думы, касающимся этих внутренних процессов.

Планируется, что в состав комитета войдут пять депутатов.

Своё мнение об изменениях в Уставе самоуправления жители могут выразить до 13 ноября.

До сих пор в думе действовали семь комитетов: Финансовый комитет, Комитет по вопросам городского хозяйства и транспорта, Комитет по вопросам социальной защиты, здравоохранения и жилья, Комитет по вопросам образования, молодёжи и спорта, Комитет по вопросам развития и окружающей среды, Комитет по культуре, туризму и курортологии, а также Комитет по вопросам безопасности.