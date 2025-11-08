У известного психотерапевта и общественного деятеля есть свое объяснение акциям протеста на Домской площади в связи со Стамбульской конвенцией.

Как известно, на днях на Домской площади состоялась весьма многочисленная (порядка 10 тысяч) акция против попыток принять решение о выходе из Стамбульской конвенции. Политики "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" не только поддержали манифестантов, но и сами активно участвовали в данном мероприятии.

Психотерапевт и общественный деятель Нил Константинов в дискуссии с политологом Юргисом Лиепниексом на youtube- канале высказал свою версию такой массовой мобилизации части латвийского общества.

"Властные элиты впервые почувствовали реальную угрозу. Они поняли, что звезды могут сложиться таким образом, что их просто сменят - на фоне этой Стамбульской конвенции начала образовываться альтернатива ныннешней власти.

И власть ответила - показала всю свою мощь, были задействованы все ресурсы.Была развернута целая, мощная кампания, в которой участвовали, и очень активно, государственные СМИ. В эфир даже были приглашены представители Национальных вооруженных сил. Они пришли в эфир прямо в военной форме и объяснили нам, как правильно читать эту конвенцию, если еще кто-то не понял!"