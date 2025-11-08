"Мы уже три недели не встречались!" - на днях посетовали "зеленые крестьяне". Да, после того, как "Новое Единство" и "Прогрессивные" поругались с Союзом зеленых и крестьян на почве Стамбульской конвенции, премьер отменила заседания коалиционного совета - видимо, чтобы еще больше не усугублять ситуацию. Но сейчас вопрос с выходом из Стамбульской конвенции фактически снят с повестки дня парламента, зато впереди принятие бюджета-2026, а это повод - возобновить нормальный диалог.

Правда, "зеленые крестьяне", как и обещали, закидали проект бюджета своими поправками и на ближайшем заседании коалиционного заседания в понедельник, 10-го ноября, состоится обсуждение и этих предложений "зеленых крестьян", и предложений оппозиции по бюджету, и вообще коалиции предстоит решить - какие изменения в бюджете поддерживать, а какие нет.

Самый же главный вопрос коалиционной повестки дня - как дальше жить? Иными словами, готовы ли партнеры в нынешнем составе дальше работать в одном правительстве или нет. Очевидно одно: если "зеленые крестьяне" выразят готовность и дальше работать в правительстве Силини, и не блокироваться по принципиальным вопросам с оппозицией, то... премьеру придется "забыть" о своем обещании "наказать" Союз зеленых и крестьян. К примеру, отказаться от плана, навязываемого премьеру "прогрессивными", уволить в отместку за демарш по конвенции, министра благосостояния от СЗК Рейниса Узулниекса. Ведь глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис публично предупредил: увольнение их министра неминуемо приведет к ликвидации этого правительства. Едва ли Силиня готова сейчас, за 11 месяцев до выборов, лишиться премьерского поста.