Бывшему депутату Сейма Артусу Кайминьшу придётся заплатить свыше 24 тысяч евро - такое решение оставил в силе Видземский окружной суд, отклонив его апелляцию. Иск против политика подала страховая компания Balta, требуя возмещения убытков после пожара, случившегося в квартире, где он жил.

Ранее аналогичное решение вынес Рижский районный суд, однако Кайминьш попытался оспорить приговор, но безуспешно.

Пожар произошёл в конце 2019 года. В результате инцидента ожоги получил сам Кайминьш. Эксперты установили, что возгорание началось из-за сигареты, свечи или иного источника тепла малой мощности - от него загорелась кровать в спальне.

Сам Кайминьш тогда заявил журналистам, что причиной стал вспыхнувший от лампочек матрас из пены. Он пытался выбросить его в окно, получил ожоги рук, но сумел выбраться из квартиры.

В договоре аренды, заключённом между Кайминьшем и владельцем квартиры, было прописано, что съёмщик обязан возместить ущерб, возникший по его вине. После пожара страховая компания Balta компенсировала владельцу жилья 22 785 евро и обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму с Кайминьша.

Теперь экс-депутату придётся выплатить не только компенсацию, но и судебные издержки.