Осень 2025 года ознаменовалась для Латвии простым понятием из прошлого – неурожай. Причем практически не осталось отрасли, подчиненной Минземледелия, которую бы не коснулись неблагоприятные погодные условия. Пожалуй, лишь рыболовство и лесоводство как-то улизнули.

Чтобы еды всем хватило

Тем не менее, руководство ведомства под началом министра Армандса Краузе отрапортовало информационным сообщением «О прогрессе в достижениях Латвии целевых ценностей стратегического плана сельскохозяйственной политики на 2023-2027 годы».

Основной задачей планирования в аграрной сфере заявлено: «Предоставить достаточную поддержку сельским хозяевам, чтобы те были способны обеспечить жителям доступное в своем государстве произведенное продовольствие, являющееся безопасным, качественным и по адекватной цене».

Однако, при этом же делается установка на т.н. «долгосрочное хозяйствование». Потому, из имеющегося в рамках плана финансирования почти половина (47,5 процентов) «направляются на мероприятия по уменьшению изменения климата и достижения целей среды». В рамках «зеленого курса» Евросоюза, селяне ЛР должны добиваться: «уменьшения эмиссии газов парникового эффекта (SEG), сокращения применения средств защиты растений и удобряющих средств».

Меньше народу, больше кислороду

К сожалению, по части плодородия почвы Латвии несколько уступают тому, что присутствует, к примеру, во Франции – да и в той же Украине, с которой теперь у ЕС действует режим свободной торговли. Поэтому установка на минимизацию вносимых удобрений никак не способна привести к росту производства; точно так же вряд ли в обозримом будущем удастся извести вредителей сельхозрастений какими-то альтернативными, кроме химических, средствами.

Тем не менее, по сравнению с последним годом социалистического сельского хозяйства – 1990 – аграрная среда Латвии снизила эмиссию SEG на 57,7%. «Главным образом, – признается Минземледелия, – потому, что уменьшилось количество производимой сельскохозяйственной продукции, сократилась численность домашнего скота, а также снизились площади посевов культурных растений и упало потребление минеральных удобрений».

Растения имеют свойство вырабатывать кислород, так что SEG поглощается и используемой по назначению, и, стоящей, в буквальном смысле, под парами – т.е. необрабатываемой землицей. За год эти самые «пары» уменьшают эмиссии CO2 на 0,6 миллионов т.

Каждый шестой гектар – «биологический»

К 2030 году Брюссель поставил задачу – «на 50% уменьшить общее использование пестицидов и порождаемой угрозы…». В Латвии, между тем, в ближайшие пару лет обещают сокращение всего на 18%.

В течение ближайшей пятилетки ЕС также выпустил распоряжение – «на 50% уменьшить предназначенные для сельскохозяйственных животных и аквакультуры антимикробных средств». В нашей республике хозяйства с 2019 года уменьшили показатель – в миллиграммах на коррекционную единицу популяции – с 28,2 до 20,8, за 4 года. Хотя, вполне вероятно, что на статистику повлияли ковидные и военно-санкционные факторы – с общим сокращением производства и экспорта.

К 2030 году предполагается повысить долю аграрного сектора Евросоюза, использующего исключительно биологические технологии – до 25% земельных площадей. На сегодня, согласно данным Службы поддержки села, таковые угодья в нашей стране составляют 16,4%, т.е. приблизительно каждый шестой гектар.

Между тем, в том, что касается «высокоценных элементов ландшафта с точки зрения разнообразия» – тут Латвия явно уступает показателям ЕС, требующим 10%. У нас пока лишь 3,3% залежных земель, можно сказать, выглядят красиво. А к 2030 году дотянем только до 4,4%.

Хотя Министерство земледелия настаивает, что Евростат считает неправильно – в республике имеется примерно 16% сельскохозяйственных земель, или 310 000 гектаров, которые можно считать залежными, ценными.

Химия и жизнь

С сегодняшних позиций до 2030 года ЕС намеревается уменьшить внесение в почвы нитратных (азотных) и фосфорных удобрений, причем, что характерно, «обеспечивая также неухудшение плодородия».

Мониторинг грунтовых вод Латвийским государственным центром геологии и метеорологии установил превышение критического показателя по нитратам 50 миллиграммов на литр в 3,6% случаев – мы тут уже сейчас значительно превосходим плановые показатели ЕС на 2030 год, 7%. А к тому времени у нас будет и вовсе 2%.