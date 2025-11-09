Депутат столичного самоуправления Каспарс Спунде в интервью ТВ-24 заявил, что школьники в бывшей русской школе, где он подрабатывает учителем, "втихоря называли фашистом". По мнению депутата, это все идет из семей этих учащихся, которые "вне всякого сомнения находятся в российском информационном пространстве".

Депутат полагает, что так гневно дети реагируют на давление - ведь им нужно учиться на другом, то бишь на латышском языке. При этом политик недоумевает: почему родители этих русскоязычных детей сами на них не давили, ведь понятно, что без знания латышского получить образование и строить карьеру в Латвии будет невозможно.