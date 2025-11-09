«Меня втихоря называли фашистом...» 7 2061

Политика
Дата публикации: 09.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Меня втихоря называли фашистом...»

Депутат Рижской думы от Национального объединения продолжает делиться впечатлениями от работы учителем истории в бывшей русской школе.

Депутат столичного самоуправления Каспарс Спунде в интервью ТВ-24 заявил, что школьники в бывшей русской школе, где он подрабатывает учителем, "втихоря называли фашистом". По мнению депутата, это все идет из семей этих учащихся, которые "вне всякого сомнения находятся в российском информационном пространстве".

Депутат полагает, что так гневно дети реагируют на давление - ведь им нужно учиться на другом, то бишь на латышском языке. При этом политик недоумевает: почему родители этих русскоязычных детей сами на них не давили, ведь понятно, что без знания латышского получить образование и строить карьеру в Латвии будет невозможно.

Эдуард Эльдаров
