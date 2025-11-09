Спору нет: в битве вокруг Стамбульской конвенции победили ее политические сторонники в лице партий "Новое Единство" и "Прогрессивные". Примкнувший к ним президент предложил "компромисс" - законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в этом созыве Сейма больше не рассматривать. Большинство парламента с этим согласилось. Значит ли это, что вопрос конвенции на ближайший почти год (до прихода нового созыва Сейма) закрыт?

Разумеется, нет! Во-первых, тема конвенции теперь станет неотъемлемой частью предвыборной кампании. Во-вторых, правая оппозиция готовит ответный удар - парламенту будут предложены дополнения в Конституцию, в которых планируется четко прописать, что в Латвии признаются только два пола - мужской и женский. Нельзя исключить, что оппозиционные депутаты могут даже инициировать референдум по этим изменения в Конституцию.

Оппозиция при поддержке входящих в коалицию "зеленых крестьян" попытается ускорить и рассмотрение президентского законопроекта, призванного облегчить процедуру как раз запуска референдума. Понятно, что уже на первом этапе собрать более 154 тысяч подписей избирателей практически нереально.

В общем, идеологическое противостояние в Сейме только разворачивается! Стамбульская конвенция просто в данном случае исполнила роль спускового крючка.