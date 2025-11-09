Расходы Латвии на оборону в 2026 году — 2,03 миллиарда евро (+128 миллионов — общеевропейский кредит SAFE), что составляет 4,9% от ВВП. Для сравнения: прошлом году расходы составляли 3,8% от ВВП — 1,59 миллиарда евро.

Военные расходы в будущем году составят примерно 23% от собственных доходов основного бюджета. Потому требуется обоснование!

«Всеобъемлющая оборона государства в тени опыта Украины», – на дискуссию под таким, несколько двусмысленным, названием лучшие умы парламента Латвии собрались во вторник. «Во-первых, я действительно хочу выразить уважение и сердечно поприветствовать делегацию Херсона», – начал председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис («Объединенный список»). «Ваш опыт — уникальный. Наша цель — учиться у Украины».

«Вы интересуетесь тем, как вас «освободит» Россия?»

Сопартиец Эдвардс Смилтенс рассказал, что проехал по Украине 3000 км, и получил от коллег в этой стране, воюющей с 2022 года, неоценимую информацию. «Вы живете на расстоянии одного километра от войск государства-агрессора, от их орд», – обратился политик к гостям-херсонцам. Председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис («Новое Единство») добавил: «Спасибо за вашу борьбу!»

Олександр Прокудин, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации, начал с краткого видео о родных краях. «У вас нет иллюзий о России, вы хотите быть готовы к большой войне», – обратился он к латвийским политикам. «Наш регион до войны был одним из самых успешных в Украине по сельскому хозяйству, промышленности, туризму. 28 000 квадратных км, 1 080 000 человек населения. Все изменилось, когда пришла Россия».

Господа Бергманис и Прокудин нашли общий язык.

В результате контрнаступления в 2022 году был освобожден сам областной центр, однако после того начался постоянный обстрел, российской стороной было выпущено свыше 600 тысяч снарядов, погибло более 1000 человек, разрушены и повреждены тысячи зданий. «Взорвана Каховская ГЭС, затоплено 80 населенных пунктов, это крупнейшая экологическая катастрофа в Европе в последние десятилетия».

– Вы интересуетесь тем, как вас «освободит» Россия?, – риторически спросил господин Прокудин. По его словам, «война ближе, чем вам кажется». «Путин не остановится, он хочет остаться в Европе, как Наполеон или Гитлер. Украина — только начало, военный полигон. Военные заводы в России работают в три смены, это огромный потенциал, который может уничтожить большие территории».

По словам руководителя Херсонской области, большой ошибкой Украины в свое время была уверенность в том, что «нас это не коснется». «Именно из-за этого мы потеряли детей, территорию, и национальную идентичность, конечно».

Господин Прокудин поблагодарил президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака за поддержку подготовки области к войне, в т.ч. создание системы противодействия беспилотникам. «Мы с помощью дронов отбиваем другие дроны», – указал глава администрации. Херсонской области удается уничтожить 85% российских БПЛА. К примеру, большие украинские дроны летают над Днепром и занимаются перехватом российских аппаратов на оптическом волокне. Система электронного противодействия выстроена целиком на средства областного бюджета.

Делегат воюющей страны отметил, что доля перехвата российских дронов, недавно влетевших в воздушное пространство Польши, была существенно ниже — несмотря на то, что Речь Посполита вооружена сверхсовременными американскими истребителями F-35.

Подземные больницы и военизированные клерки

«Мы не могли собрать тела погибших», – такая ситуация была в начале войны. Представитель Херсонской области рассказал о трудностях эвакуации, в т.ч. пожилых людей и детей. К счастью, до того, как была взорвана дамба Каховской ГЭС, в регионе уже проводились учения, и все было отлажено. «Это наш приоритет, есть 11 больниц, работающих под землей. Есть даже подземный роддом, в котором каждый день рождаются дети». В течение года под землей проводится сотня операций на сердце.

– После деоккупации 683 тысячи гектаров были заминированы, мы нашли 300 тысяч взрывоопасных предметов. Уже разминировали 70 процентов правобережья Днепра. Используем дистанционно управляемую технику.

«Первая цель противника — энергетика, без нее не работает вообще ничего. Нам удалось физически защитить объекты критической инфраструктуры, мы спрятали сети под землю, создали резервную генерацию».

В сегодняшней Херсонской области проведено полное военное обучение всех гражданских служащих. «Это не значит, что они все возьмут оружие — главное не впасть в панику и спасать жизни людей».

Бывшая школа, Велика Олександривка, Херсонская область.

В области имеется около 400 населенных пунктов и объектов инфраструктуры, которые требуют защиты. На территории прорыты десятки км туннелей. «Мы используем специальные сети из пропилена против дронов, в которых они запутываются и не взрываются. Защищаем трансформаторные подстанции. Эти объекты обстреливаются артиллерией, но мы в течение трех часов все восстанавливаем».

«Половина вышла бы на улицы с триколорами»

– Если Россия увидит, что вы готовите оборонные линии, то это само уже удержит их, – рассуждает господин Прокудин. – Второе — это пропаганда. Мы провели ряд мероприятий, чтобы провести украинизацию. У нас нет российского ТВ с 2014 года, у нас нет русских партий, которые могут влиять. Это была работа с 2014 по 2022 годы. Поэтому в Херсоне люди останавливали руками российские машины, никто их не ждал. Если бы это было в 2014 году, половина вышла бы на улицы с российскими триколорами.

Москва, отметил украинский администратор, сеет неуверенность, чтобы люди разуверились в смысле обороны. Что достигается даже на уровне «кухонных разговоров».

Со своей стороны, власть противопоставляет тому на практике социальную поддержку населения, перемещенных лиц. Херсонской области помогают Швеция, Эстония, Литва.

Обстрел Корабельной площади Херсона, затопленного после катастрофы Каховской ГЭС.

– Мы не хотели бы, чтобы кто-то прошел то же, что мы. Спасибо и вашему государству, вы одни из тех, кто первыми поддержал Украину.

«Вы часто говорите про 5-ю статью НАТО, но, будем честны, сама эта статья ни от чего не спасает, это не магическая формула. Может быть, остановит на границе самого Запада», – предположил господин Прокудин.

– Нам самим нужно хотеть, и тогда можем сделать!, – воодушевленно отреагировал господин Бергманис. «У вас очень хорошо налажено цифровое оповещение, есть также звуковые сигналы», – отметил бывший министр обороны. В свою очередь, ЛР только начала «ячеечное вещание» (все помнят пресловутое «президентское обращение», упавшее на мобильные телефоны).

– У нас есть дифференцированная система, там есть не только сирена, но вещание по районам, диктор рассказывает, какого типа дроны летят и куда, – ответил господин Прокудин. – Сейчас используются небольшие дроны, типа «Сафари». Они уничтожают гражданских.

«Я устал, не хожу в укрытие, сплю при обстрелах»

В этом признался сам глава администрации. Да, усталость от войны накапливается и в военных, и в гражданских. Тем более, что налеты осуществляются по ночам. Так или иначе, в одном Херсоне есть 80 больших подземных убежищ. «Дети учатся под землей, занимаются спортом. Вы видели, как в Харькове уничтожили детский сад — но 48 детей выжили, потому что находились в укрытии».

Глава украинской делегации указал, что в Херсоне и области оказывается моментальная помощь по всем направлениям — от медицинской до жилищной, и от психологической до юридической, тем людям, которые потеряли своих родственников, жилье и собственность от ударов России.

Господин Прокудин посоветовал заранее планировать маршруты эвакуации гражданского населения Латвии от границ, чтобы оно не перемешивалось с войсками НАТО, которые поспешат на защиту нашей страны. Ведь на все эти массы еще будут происходить налеты дронов!

– Корабли должны быть, чтобы вывести часть населения. Мосты должны быть готовы, вся транспортная инфраструктура. Все должно быть известно — кто старший поезда, кто вывезет людей. Потом вы водителя не найдете, он сам с машиной может убежать куда-нибудь.

Хотя, признал украинский гость, всегда может быть, что в приграничье «девяносто процентов с флагами РФ будет встречать».

Партизанская война

В Литве украинская делегация повстречалась с Союзом стрелков, которые готовятся ныне к тому, чтобы стать «лесными братьями». Свой опыт партизанской войны у Херсона трагический:

– Когда зашли русские, 1 марта, у нас тоже было такое, только один день. Против ополченцев не использовали автоматическое оружие, но крупные калибры. Все они погибли, им поставлены памятники. Сейчас не Вторая Мировая война.

Улвис Новикс, руководитель общества Tavi Draugi, поинтересовался распределением гуманитарной помощи в Украине, которую собирают в Латвии. Гости констатировали, что на начальном этапе был беспорядок – привозили и то, что не нужно, а также происходила продажа гуманитарки. Теперь на дорогах – проверки, на складах – учет, жители – регистрируются при получении. «Все очень прозрачно, это видят международные партнеры, правоохранительные органы».

Нормундс Бергс из Латвийской конфедерации работодателей поинтересовался опытом глушения частот мобильной связи, которое осуществляется в Украине. «У нас есть три стены, три степени радиоэлектронной борьбы, – сообщили гости с Незалежной. – Это как светофор, мы его все время не используем, только при угрозе. Радиоэлектронная борьба не может работать даже 40 минут. Она происходит, когда мы нажимаем кнопку. Только в радиусе 10 км от Херсона есть 750 средств радиоэлектронной борьбы».

– Россия тестирует на нас все дроны и все виды оружия, мы как полигон, – констатировали херсонцы. – Нас разделяет только река, они привозят на нее молодых солдат.

Бронежелеты невостребованы

Разумеется, от радиоэлектронной борьбы страдает повседневная жизнь — не то, что мобильная связь не работает, но даже машину с пульта открыть нельзя. Однако это всегда продолжается очень недолго. «Главное — местным жителям нужно быть информированными, что ведут солдаты, как борются с дронами».

Виталийс Ракстиньш, бывший руководитель Службы государственной обороны, ныне активист Союза охотников, поинтересовался — какое выдаются гражданским украинцам оснащение. В Латвии, к примеру, даже бронежилеты определенного класса не разрешены к свободной продаже.

– Никто сейчас не носит бронежилетов или касок, это тяжело. Трудно перемещаться, а тут главное скорость, – ответил господин Прокудин. – Гораздо важней — детекторы, обнаруживающие дроны — теперь такие есть у всякого водителя такси, гражданского автобуса, у «скорой помощи» имеется оборудование для подавления сигнала беспилотника.

Разумеется, когда руководитель администрации выезжает непосредственно на линию фронта по Днепру, то облачается в средства защиты, способные спасти при попадании пули или осколка.

Есть ли жизнь за Днепром

Латвийские представители интересовались также тем, как обучались украинцы для действий на оккупированной территории, а также — как сейчас сохраняется связь с Украиной для тех, кто остался по ту сторону линии фронта.

Приезжие пояснили, что принудительная эвакуация происходит в районах, непосредственно прилегающих к линии фронта — этим занимаются полиция, войска. В этих местах нет ни электричества, ни школ.

Увы, некоторые несознательные люди отказываются уезжать: «Используя социальные службы, суды, стараемся отобрать у них родительские права, приезжаем забирать детей — ну тогда они уезжают. Такие маргинальные люди».

Что касается национального сопротивления, то обучение ему проводится в Николаеве (50-60 км от Херсона). Это государственная программа, единая для всей Украины. «Нужно знать, какие документы брать с собой, какие сжигать».

– Все, что у вас происходило 80 лет назад, происходит у нас. Это депортации: под личиной оздоровления вывозят тысячи детей во Владивосток, безвозвратно. Поголовно записывают в «юнармию», кто отказывается, ставят низкие отметки. Учить некому, все адекватные люди уехали на свободные территории. Без российского паспорта выгоняют из дома, отнимают собственность.

«Тысячи жизней выжгла оккупация Херсона», – заявил господин Прокудин. Россия, по его словам, подвергает пыткам тех, кто отказывается от мобилизации в армию. «Им не нужна такая нация. Среди тех 250 детей, которых нам удалось вернуть в Херсон, у многих просто сломана психика. Им необходимо лечиться. Я видел, какие они запуганные, не выходят, не играют с нашими детьми. Это ужасно, что там происходит. И это все вместе с «Россией навечно», всем надо любить Сталина, и Путина...»

– Каждый день они пели гимн России — утром, в обед и вечером. Учили какие-то русские стихи и речи Путина. Это все происходило принудительно.

В настоящее время в ВС РФ намерены призвать 100 000 жителей оккупированных территорий Украины в возрасте 18-55 лет, заявил господин Прокудин. «Если мы будем оккупированы, наши люди будут воевать против Молдовы или других государств, в которых Россия видит свои перспективы. Это повторение истории, какая была во Второй Мировой. Ваши жители тоже сражались на стороне и России, и Германии. Либо мы удержим фронт, либо сдадимся — и тогда уже будем воевать на их стороне».