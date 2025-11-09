Убежища в Латвии на пределе! Новых беженцев негде размещать

Дата публикации: 09.11.2025
ФОТО: Global Look Press

Вместимость центров размещения соискателей убежища в Латвии приближается к критическому пределу, заявило Министерство внутренних дел (МВД).

В проекте решения правительства о перераспределении финансирования МВД указывает, что в связи с продолжающейся инструментализацией миграции со стороны Беларуси и военной агрессией России в Украине, а также возобновлением Польшей в июле этого года пограничного контроля на границе с Литвой и Германией, число просителей убежища в Латвии вновь начало быстро расти, что создает значительную нагрузку на латвийскую систему предоставления убежища, в том числе на центры размещения.

Число соискателей убежища снова стремительно растет: в 2022 году прошение о предоставлении убежища в Латвии подали 546 человек, в том числе 161 несовершеннолетний; в 2023 году это были 1624 человека и 278 несовершеннолетних соответственно; в 2024 году - 801 человек и 151 несовершеннолетний; а к 30 октября этого года об убежище просили 1057 человек, в том числе 245 несовершеннолетних.

К 31 октября заполняемость двух центров размещения соискателей убежища - Муцениеки в Ропажском крае и Лиепна в Алуксненском крае - превысила 80%.

Общая вместимость центров составляет 702 места, в том числе 450 мест в Муцениеки и 252 места в Лиепне.

В связи с быстрым ростом числа просителей убежища увеличивается время рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и, соответственно, время размещения просителей убежища в центрах. В этом году в центрах находится в среднем 420 человек в день, а средняя продолжительность пребывания составляет около 300 дней, что значительно больше, чем в 2023 и 2024 годах. В настоящее время число просителей убежища увеличивается примерно на 45-50 человек в неделю, сообщили в МВД.

Увеличение числа просителей убежища требует принятия срочных мер по удовлетворению жилищных и базовых потребностей, а также особых нужд. В центрах может быть размещено около 90 дополнительных коек. Значительно возрастает и нагрузка на персонал центров.

МВД обратится к правительству с просьбой разрешить перераспределить финансирование в размере 225 674 евро в пользу Управления по делам гражданства и миграции для работы с соискателями убежища.

