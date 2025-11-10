Отвечая на вопрос о своей личной ответственности, Кариньш отметил, что вообще не понимает, как возможно выдвинуть против Цицковскиса уголовное обвинение, поскольку руководство Госканцелярии действовало в соответствии со своим пониманием закона. По его мнению, речь может идти об административном нарушении, поскольку существует спор по поводу толкования закона, но не о криминальной ответственности. По словам бывшего политика, дело сейчас «раздувается» и затягивается.

Кариньш указал, что решения о перелётах принимались совместно с бюро премьер-министра, а Госканцелярия занималась их организацией на практике.

Возвращаться в латвийскую политику Кариньш не собирается, но готов помогать политикам с демократической ориентацией. По его словам, в Латвии сейчас не хватает сильных политических лидеров, и в том числе премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) утратила свои позиции, поскольку угрожала, но так и не исполнила угрозу уволить одного из министров Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). В результате СЗК сейчас, по словам Кариньша, оказался в контролирующих позициях «в обеих коалициях» — как в правящей, так и фактически существующей коалиции с оппозиционными партиями.

Ранее сообщалось, что в октябре прокуратура передала дело о перелётах Кариньша в суд. По информации прокуратуры, бывшему директору Госканцелярии предъявлено обвинение в невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям. Первоначально в деле фигурировало ещё одно лицо, имевшее статус подозреваемого, но затем этот статус был изменён на статус свидетеля.

По данным прокуратуры, в ходе досудебного расследования оценивалась возможная ответственность и бывшего премьер-министра, и ряда должностных лиц Госканцелярии и её структурного подразделения — Бюро премьер-министра. В итоге было установлено, что именно директор Госканцелярии, как руководитель учреждения, несёт ответственность за законность и целесообразность использования бюджетных средств при заказе услуг, связанных с зарубежными командировками премьер-министра.

Из-за бездействия Цицковскиса, по версии обвинения, Латвии был причинён ущерб на сумму 89 382 евро. Согласно закону, это расценивается как преступление, повлекшее тяжкие последствия.

В ходе расследования установлено, что в рамках четырёх зарубежных командировок премьер-министра Госканцелярия незаконно заказала и оплатила пять специальных чартерных рейсов, несмотря на возможность своевременно приобрести билеты на регулярные коммерческие рейсы для членов делегации.

Использование регулярных рейсов без дополнительных расходов на проживание позволило бы сэкономить 89 382,90 евро бюджетных средств. При расчёте причинённого ущерба прокуратура исходила из методологии, использованной Государственным контролем в ревизии по поводу спецрейсов, и сделанных выводов о незаконном использовании бюджета и возможности экономии.

Хотя прокуратура не ставит под сомнение право премьер-министра самостоятельно принимать решение о необходимости зарубежных командировок, в ходе досудебного расследования установлено, что директор Госканцелярии не обеспечил соблюдение положений закона о предотвращении растраты финансовых средств публичных лиц, а также ограничений, установленных Кабинетом министров в отношении оплаты командировочных расходов.

Прокуратура учла, что средства на оплату спецрейсов были выделены из государственного бюджета на 2022 год для обеспечения безопасных перелётов премьер-министра во время пандемии Covid-19, в то время как рассматриваемые командировки были организованы уже после окончания режима чрезвычайной ситуации.

Таким образом, прокуратура пришла к выводу, что директор Госканцелярии не выполнил свои обязанности, возложенные на него законом о государственной администрации, законом о бюджете и финансовом управлении и другими нормативными актами, — не проконтролировал законность и целесообразность использования средств в ведомстве и не дал указаний подчинённым должностным лицам отменить незаконно заказанные спецрейсы.

В конце марта 2024 года Генеральная прокуратура возбудила и передала Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) уголовное дело о возможной крупной растрате, связанной с использованием чартерных рейсов для командировок бывшего премьер-министра. Позднее дело было передано обратно в прокуратуру. Судебный процесс по делу о перелётах Кариньша в Рижском городском суде планируется начать 7 апреля 2026 года.

Тем временем Государственный контроль в своей ревизии указал на существенно более крупные необоснованные траты, чем те, которые указала прокуратура. По оценке ревизоров, незаконные и неэкономные действия при организации спецрейсов Кариньша привели к необоснованным расходам из бюджетов Латвии и Совета ЕС на сумму около 545 000 евро.

Как указал Госконтроль, собранная в ходе ревизии информация свидетельствует, что в принятии и реализации решений о чартерных перелётах участвовали как сам премьер-министр Кариньш, так и непосредственно подчинённые ему Бюро премьер-министра и Госканцелярия. В тот период Бюро возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс (Новое единство), а Госканцелярию — Янис Цицковскис.

Первоначально в связи со скандалом с перелётами Кариньша Цицковскис был временно отстранён от должности. Позже он покинул Госканцелярию.

В октябре Цицковскис в комментарии агентству LETA заявил, что не понимает выдвинутого ему обвинения. Он сообщил, что запросил у прокуратуры письменное разъяснение, в чём конкретно его обвиняют. «Мне выдали сочинение на трёх страницах, из которого трудно понять, в чём именно я виноват», — отметил бывший чиновник. Прокуратура, по его словам, отказалась подробнее объяснить обвинение.

«Я не понимаю обвинения и не признаю его. И готов доказать свою невиновность в суде», — заявил Цицковскис.

Прошлым летом он также сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы в связи с попытками оказать на него давление, чтобы он взял на себя ответственность и публично заявил, что решение о выборе рейсов принимал он сам. Сейчас он утверждает, что уже более года не получал ответа от правоохранительных органов.

Также сообщалось, что после сигнала от информатора председатель Верховного суда Айгар Струпиш этой весной инициировал проверку, чтобы выяснить, имеются ли основания для увольнения тогдашнего генерального прокурора Юриса Стуканса. Сигнал подала бывшая наблюдающая прокурор по делу о перелётах Кариньша Виорика Йиргена. Как писал журнал «Ir», Йиргена выразила обеспокоенность тем, что Стуканс настаивал на выдвижении обвинения лицу, в отношении которого она не усматривала правовых оснований для уголовного преследования.

Пленум Верховного суда, рассмотрев результаты проверки, не нашёл оснований для увольнения Стуканса. Этим летом Стуканс безуспешно баллотировался на второй срок в должности генпрокурора, но подал заявку на участие в повторном конкурсе.