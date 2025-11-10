Шок: только по процентам от госдолга мы платим миллион евро в день! - депутат 12 1993

Дата публикации: 10.11.2025
Депутат Сейма Рамона Петравича обвиняет правительство в неспособности генерировать реальные источники дохода и предупреждает: если ситуация не изменится, Латвия продолжит погружаться в долговую зависимость.

Рамона Петравича, секретарь комиссии Сейма по социально-трудовым делам, заместитель председателя фракции “Латвия на первом месте”, в эфире передачи “Ziņu TOP” на TV24 резко раскритиковала финансовую политику правительства, заявив, что страна фактически живет за счет заимствований и не способна обеспечить реальный экономический рост. По ее словам, ситуация уже достигла катастрофического уровня.

“У нас проблемы повсюду — не только в сфере здравоохранения. Правительство живет исключительно в долг, и это единственное, что они умеют: умеют занимать, но не умеют зарабатывать. У них просто нет вариантов, как создавать доход”, — заявила Петравича.

Депутат подчеркнула, что самая опасная часть этой ситуации — это огромные проценты, которые страна выплачивает ежедневно. “Каждый день более миллиона евро уходит только на проценты. Это даже не погашение долга — это просто проценты. В этом году — более миллиона в день, а в следующем сумма станет еще больше, достигнув уже отметки в два миллиона”, — отметила Петравича.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
