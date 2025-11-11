Во вторник на заседании ревизионной комиссии слушали администрацию Сейма о бюджете латвийского парламента на следующий год.

Как сообщила исполнительный директор администрации Сейма Индра Карклиня, расходы Сейма в проекте бюджета на следующий год запланированы в размере 40,46 млн евро, что на 2,1 млн евро больше, чем в 2025 году.

Дестки миллионов евро уйдут на зарплаты. Как отметила Карклиня, вознаграждения составляют более 77% от общего бюджета Сейма.

В проекте бюджета на следующий год на зарплаты выделен 31 млн евро, что на 892 843 евро больше, чем в предыдущем году.

Еще один раздел расходов связан с укреплением дипломатии с США, пояснила Карклиня. На этом, понятно, экономить нельзя.

Еще 182 798 евро планируется направить на взносы в международные организации.

В бюджете Сейма следующего года расходы на товары и услуги увеличатся на 1,06 млн евро. Присутствующие поинтересовались, с чем это связано. Карклиня доложила, что расходы связаны со сменой депутатского корпуса Сейма, которая произойдет в следующем годы. Поэтому неплохо бы "освежить" здание на ул. Торню. Кроме того, учтены расходы на прием парламентской ассамблеи НАТО.