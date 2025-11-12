Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Госконтроль уточнил, что думает о восточной границе Латвии 1 493

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Госконтроль уточнил, что думает о восточной границе Латвии
ФОТО: LETA

В реализации укрепления восточной границы Латвии необходимы улучшения, говорится в отчёте по исследованию ситуации, подготовленном Государственным контролем, пишет LETA.

Как сообщили агентству LETA в Государственном контроле, в отчёте собраны основные факты о достигнутом прогрессе и вызовах при реализации противомобильных мероприятий, то есть создании Балтийской линии обороны, в том числе подчеркивается необходимость обеспечения более эффективного межведомственного сотрудничества. Документ подготовлен в рамках проверки целесообразности "Соответствует ли укрепление восточной границы Латвии плану?", чтобы своевременно информировать ответственные учреждения об обнаруженных рисках и недостатках и призвать к необходимым улучшениям. Завершить проверку планируется в 2026 году.

Член совета Государственного контроля Гатис Литвин указывает, что в настоящее время проводится масштабная работа по укреплению восточной границы. Он признаёт, что с учетом масштабов и стратегической значимости этих мероприятий их реализация не может проходить в обычном порядке.

"Необходимы чёткое руководство, дисциплина и оперативные действия для достижения поставленных целей", – подчеркивает Литвин.

Он сообщает, что Государственный контроль уже ознакомил ответственных должностных лиц с отчётом по исследованию ситуации. Однако с учетом содержащейся в документе информации, а также указаний Министерства обороны и положений закона "О государственной тайне", он не будет доступен широкой общественности.

Литвин добавляет, что Государственный контроль продолжит оценку хода укрепления восточной границы в рамках проверки целесообразности, и в 2026 году будет подготовлен всеобъемлющий отчёт с выводами и рекомендациями.

В Госконтроле подчёркивают, что решающее значение для реализации мероприятий по укреплению восточной границы имеет эффективное межведомственное сотрудничество. Наряду с оборонным сектором важную роль играет участие других министерств и подконтрольных им отраслей, а также понимание ими своей ответственности за достижение общей государственной цели.

В то же время отсутствие единого понимания и скоординированных действий проявилось, например, при разработке закона о противомобильной инфраструктуре. Особое правовое регулирование, необходимое для укрепления восточной границы, которое планировалось утвердить до конца 2024 года, было принято лишь в начале октября 2025 года.

Госконтроль поясняет, что выявленные в отчёте по исследованию ситуации факты отражают влияние действий всех вовлеченных ведомств на реализацию мероприятий по военному укреплению границы и сопутствующие риски, например, в области лесной политики, охраны границы, дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

В связи с этим Госконтроль, учитывая государственную значимость и неотложность укрепления восточной границы, а также решающую роль сотрудничества различных министерств, призвал Кабинет министров к участию и осуществлению активного политического руководства, а также регулярному контролю за выполнением плана укрепления границы.

Литвин напоминает, что на мероприятия по укреплению восточной границы выделено 303 миллиона евро, и работы на границе ведутся с начала 2024 года.

"Было достаточно времени, чтобы выявить риски, и ещё есть время для их устранения, чтобы завершить запланированные работы к 2028 году. Надеюсь, что участие Государственного контроля поможет сделать укрепление восточной границы Латвии бесспорным государственным приоритетом и обеспечить его последовательную реализацию во всех ответственных структурах", – говорит член совета Госконтроля.

Государственный контроль направил отчёт по исследованию ситуации президенту Латвии, премьер-министру, министрам обороны и финансов, а также председателям Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии и Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Исследование ситуации – это краткосрочное обобщение фактов по актуальным для общества вопросам, без формулирования выводов и предоставления рекомендаций. Например, ревизионный отчёт Государственного контроля содержит выявленные факты, выводы и рекомендации, тогда как исследование ситуации – только факты.

5 марта 2024 года Кабинет министров утвердил план укрепления восточной границы Латвии и реализации противомобильных мероприятий, а с 23 июля 2024 года укрепление восточной границы определено как один из приоритетов оборонных способностей Национальных вооружённых сил.

Согласно информации Министерства обороны, план укрепления восточной границы и реализации противомобильных мероприятий является частью создания Балтийской оборонной линии, которая вдоль всей границы с Россией и Беларусью предусматривает создание опорных пунктов подразделений Национальных вооружённых сил – оборонительных позиций для солдат и укреплённых сооружений, различных преград, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

Госконтроль начал проверку целесообразности "Соответствует ли укрепление восточной границы Латвии плану?" в июне 2025 года. Цель ревизии – оценить, осуществляется ли укрепление восточной границы и реализация противомобильных мероприятий в соответствии с плановыми документами, а также оценить прогресс в достижении поставленных целей и результатов.

Ранее сообщалось, что создание противомобильной инфраструктуры является частью проекта Балтийской оборонной линии, о котором 19 января 2024 года договорились страны Балтии и Польша.

С марта 2024 года Национальные вооружённые силы ведут работы по военному укреплению восточной границы Латвии. Цель создания оборонных сооружений – сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора.

В этом году на военное укрепление восточной границы Латвии выделено 45 миллионов евро.

Читайте нас также:
#граница #госконтроль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
3
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Странно...Не?Четко Литвин🔯уверен ,что Россия не нападет до 2028 года😂😂😂 Откуда у него такие сведения ,интересно?Раввин сказал?😀

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео