Как сообщили агентству LETA в Государственном контроле, в отчёте собраны основные факты о достигнутом прогрессе и вызовах при реализации противомобильных мероприятий, то есть создании Балтийской линии обороны, в том числе подчеркивается необходимость обеспечения более эффективного межведомственного сотрудничества. Документ подготовлен в рамках проверки целесообразности "Соответствует ли укрепление восточной границы Латвии плану?", чтобы своевременно информировать ответственные учреждения об обнаруженных рисках и недостатках и призвать к необходимым улучшениям. Завершить проверку планируется в 2026 году.

Член совета Государственного контроля Гатис Литвин указывает, что в настоящее время проводится масштабная работа по укреплению восточной границы. Он признаёт, что с учетом масштабов и стратегической значимости этих мероприятий их реализация не может проходить в обычном порядке.

"Необходимы чёткое руководство, дисциплина и оперативные действия для достижения поставленных целей", – подчеркивает Литвин.

Он сообщает, что Государственный контроль уже ознакомил ответственных должностных лиц с отчётом по исследованию ситуации. Однако с учетом содержащейся в документе информации, а также указаний Министерства обороны и положений закона "О государственной тайне", он не будет доступен широкой общественности.

Литвин добавляет, что Государственный контроль продолжит оценку хода укрепления восточной границы в рамках проверки целесообразности, и в 2026 году будет подготовлен всеобъемлющий отчёт с выводами и рекомендациями.

В Госконтроле подчёркивают, что решающее значение для реализации мероприятий по укреплению восточной границы имеет эффективное межведомственное сотрудничество. Наряду с оборонным сектором важную роль играет участие других министерств и подконтрольных им отраслей, а также понимание ими своей ответственности за достижение общей государственной цели.

В то же время отсутствие единого понимания и скоординированных действий проявилось, например, при разработке закона о противомобильной инфраструктуре. Особое правовое регулирование, необходимое для укрепления восточной границы, которое планировалось утвердить до конца 2024 года, было принято лишь в начале октября 2025 года.

Госконтроль поясняет, что выявленные в отчёте по исследованию ситуации факты отражают влияние действий всех вовлеченных ведомств на реализацию мероприятий по военному укреплению границы и сопутствующие риски, например, в области лесной политики, охраны границы, дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

В связи с этим Госконтроль, учитывая государственную значимость и неотложность укрепления восточной границы, а также решающую роль сотрудничества различных министерств, призвал Кабинет министров к участию и осуществлению активного политического руководства, а также регулярному контролю за выполнением плана укрепления границы.

Литвин напоминает, что на мероприятия по укреплению восточной границы выделено 303 миллиона евро, и работы на границе ведутся с начала 2024 года.

"Было достаточно времени, чтобы выявить риски, и ещё есть время для их устранения, чтобы завершить запланированные работы к 2028 году. Надеюсь, что участие Государственного контроля поможет сделать укрепление восточной границы Латвии бесспорным государственным приоритетом и обеспечить его последовательную реализацию во всех ответственных структурах", – говорит член совета Госконтроля.

Государственный контроль направил отчёт по исследованию ситуации президенту Латвии, премьер-министру, министрам обороны и финансов, а также председателям Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии и Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Исследование ситуации – это краткосрочное обобщение фактов по актуальным для общества вопросам, без формулирования выводов и предоставления рекомендаций. Например, ревизионный отчёт Государственного контроля содержит выявленные факты, выводы и рекомендации, тогда как исследование ситуации – только факты.

5 марта 2024 года Кабинет министров утвердил план укрепления восточной границы Латвии и реализации противомобильных мероприятий, а с 23 июля 2024 года укрепление восточной границы определено как один из приоритетов оборонных способностей Национальных вооружённых сил.

Согласно информации Министерства обороны, план укрепления восточной границы и реализации противомобильных мероприятий является частью создания Балтийской оборонной линии, которая вдоль всей границы с Россией и Беларусью предусматривает создание опорных пунктов подразделений Национальных вооружённых сил – оборонительных позиций для солдат и укреплённых сооружений, различных преград, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

Госконтроль начал проверку целесообразности "Соответствует ли укрепление восточной границы Латвии плану?" в июне 2025 года. Цель ревизии – оценить, осуществляется ли укрепление восточной границы и реализация противомобильных мероприятий в соответствии с плановыми документами, а также оценить прогресс в достижении поставленных целей и результатов.

Ранее сообщалось, что создание противомобильной инфраструктуры является частью проекта Балтийской оборонной линии, о котором 19 января 2024 года договорились страны Балтии и Польша.

С марта 2024 года Национальные вооружённые силы ведут работы по военному укреплению восточной границы Латвии. Цель создания оборонных сооружений – сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора.

В этом году на военное укрепление восточной границы Латвии выделено 45 миллионов евро.