Прогнозируемый низкий рост доходов самоуправления не покроет расходы, связанные с повышением минимальной зарплаты и другими поставленными правительством задачами. Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс после визита в Валкский край заявил в СМИ, что не видит оснований выделять самоуправлению государственную дотацию, а также допустил, что самый маленький в Латвии Валкский край с населением менее 8000 жителей, возможно, следует объединить с одним из соседних краев.

21 ноября руководство Валкского края пригласило всех депутатов Сейма посетить регион, чтобы лично ознакомиться с проблемами самоуправления, к которому представленные в Сейме партии до сих пор проявляли мало интереса. "Latvijas Avīze" летом 2024 года писала, что за год край не посетил ни один министр, тогда как в соседних Валмиерском и Смилтенском краях представители властей бывали неоднократно.

Председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия) направил обращение о ситуации в регионе СМИ и всем парламентским фракциям. На просьбу о помощи откликнулся Союз зеленых и крестьян (СЗК), который внес к рассмотрению бюджета во втором чтении предложение выделить Валкскому краю единовременную дотацию в размере 300 000 евро. В ходе переговоров в среду партнеры по коалиции были настроены искать компромиссы и поддержать инициативу, если Валкский край будет сотрудничать с правительством, сообщил глава фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

Прогнозируемый рост доходов Валкского края в 2026 году составит 89 000 евро, или 0,9%, тогда как у других самоуправлений - не менее 4%. Существенно возрастут расходы, связанные с повышением минимальной зарплаты, на что дополнительно потребуется 38 743 евро, на пособия по гарантированному минимальному доходу - еще 81 360 евро, а на корзину социальных услуг - 182 092 евро.