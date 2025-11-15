Знаете ли вы, что «Rīgas Siltums» продает себе более дорогостоящее тепло и тайно зарабатывает миллионы?- задается вопросом депутат Андрис Кулбергс на Pietiek.com.

Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных отходах. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности — на контролируемом рынке, который фактически не является свободным. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 €/МВтч, что почти идентично утвержденному SPRK тарифному потолку «Latvenergo».

Общая мощность котельных этих пяти независимых производителей тепла составляет 178 МВт, но крупнейшая из них – 96 МВт – принадлежит самой «Rīgas Siltums» (RS) через 100% дочернюю компанию SIA «Rīgas Bio Enerģija» (RBE).

Таким образом, RS продает тепло себе самой через свою дочернюю компанию – по цене 77 €/МВтч. В то же время на левом берегу Даугавы, где нет «конкурентного рынка», та же RS производит тепло по цене 54 €/МВтч. Обе котельные почти идентичны, только одна работает в условиях «конкуренции», а другая – в своей сети без посредников.

Как это возможно? Как может быть, что на правом берегу RS покупает тепло у себя за 77 €/МВтч, а на левом берегу производит то же самое за 54 €/МВтч?

Ответ – себестоимость искусственно завышается, чтобы сохранить прибыль дочерней компании и покрыть убытки материнской компании.

Согласно финансовым отчетам «Rīgas Bio Enerģijas» (RBE), в 2023 году компания получила прибыль в размере 1,3 млн евро, или 32,6% рентабельности. Без этой прибыли основная деятельность RS принесла бы значительные убытки. Таким образом, RS сама себе продает подорожавшее тепло, чтобы в балансе был положительный результат.

Кроме того, тепловая мощность RBE составляет 54% от общей тепловой мощности независимых котельных на дровах на правом берегу, то есть RS сама является доминирующим игроком на рынке, который диктует условия самому себе и скрытно завышает тарифы на тепло для всех жителей Риги.

Кому это обходится? В результате жители Риги ежегодно переплачивают миллионы евро. Согласно расчетам и публичным тарифам RS, жители Риги переплачивают примерно 97 миллионов евро в год больше, чем жители Вильнюса за идентичное потребление тепловой энергии.

Что делать? Жителям Риги нужен открытый и честный рынок тепла, где закупки тепла происходят без скрытых ограничений и протекционизма.

Неважно, кто производит, важно, кто может обеспечить самое дешевое и эффективное тепло.

Если бы я руководил этой компанией, то в RS была бы внедрена прозрачная система управления и закупок, за год я мог бы снизить тариф с 83 €/МВтч до 60 €/МВтч, и за три года в Риге мог бы быть самый низкий тариф на тепло в Прибалтике.

Это реально осуществимо — нужно только желание и профессиональное управление.