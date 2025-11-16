Министерство сообщений должно будет оценить возможности сокращения административных расходов проекта «Rail Baltica» и SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas» (Европейские железные дороги), как следует из информации, представленной Министерством финансов правительству о предложениях по бюджету на следующий год.

В то же время министерство должно будет оценить возможности пересмотра позиций по вознаграждениям, обеспечив их равноценность условиям, действующим в государственном секторе.

Правительство планирует принять решение по данному заданию, установив срок его выполнения до 30 января. Министерство должно будет подготовить информационный отчет о проделанной работе.

LETA уже сообщала, что при оценке предложений по второму чтению государственного бюджета на 2026 год в Сейме были выявлены дополнительные ресурсы в размере более 22 миллионов евро, сообщило агентству LETA Министерство финансов.

В министерстве подчеркивают, что достигнутое решение позволит реализовать поддержанные предложения, сохранив фискальный баланс и ответственный подход к управлению государственными финансами.

Наиболее значительное дополнительное финансирование предусмотрено для перепроектирования проекта «Rail Baltica» — восемь миллионов евро.

Также сообщается, что затраты на первую очередь «Rail Baltica» в Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро, однако возможны потенциальные сбережения до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также возможны другие сбережения.

Общая стоимость проекта в соответствии с анализом затрат и выгод в странах Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году было подсчитано, что проект в целом будет стоить 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы далее по железной дороге можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.