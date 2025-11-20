Правительство на закрытом заседании в августе обсуждало возможность применения исключения из санкций для ООО "Riga fertilizer terminal" (RFT) и возобновления его работы, сообщает журнал Ir, пишет ЛЕТА.

Хотя решение не получило "зелёный свет", два представителя Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) — министр экономики Виктор Валайнис и министр земледелия Арманд Краузе — выступили в защиту возобновления работы терминала, отмечает издание.

По данным Ir, ещё в феврале RFT обратился в Финансовую разведывательную службу с просьбой разрешить возобновление деятельности.

Для этого, несмотря на то, что один из совладельцев предприятия — гражданин России Дмитрий Мазепин — всё ещё находится под санкциями, компания предложила создать так называемый "огнеупорный барьер" (firewall), чтобы разблокировать средства и ресурсы, а также возобновить предоставление услуг.

Реализация "огнеупорного барьера" означала бы, что ни Мазепин, ни принадлежащая ему через посредников кипрская компания "Tammulogis" не смогут получить выгоду от терминала, в то время как сам RFT смог бы продолжить работу. Формально он продолжал бы считаться объектом санкций, но к нему не применялась бы большая часть ограничений, таких как заморозка средств.

Именно это и обещал RFT. Кроме того, миноритарный совладелец терминала — "Riga Port Group", принадлежащий семьям Айнара Шлесерса (Латвия на первом месте) и Андиса Шкеле, подал заверение, что прибыль компании будет направлена на покрытие убытков прошлых лет, а оставшиеся средства — либо нераспределены, либо вложены в развитие, пишет Ir.

Предложенный "огнеупорный барьер" является легальным решением, требующим согласия правительства. Правила Европейской комиссии допускают такие барьеры в стратегически важных отраслях, чтобы защитить интересы европейских компаний. С 22 ноября 2022 года RFT признан коммерческим предприятием, имеющим значение для национальной безопасности, поэтому теоретически может претендовать на подобное исключение.

После обращения RFT Финансовая разведывательная служба подготовила предложение о применении санкционного исключения, указав при этом ряд условий и рисков.

Как выяснил Ir, у службы возникли опасения по поводу планов продолжить сотрудничество с Россией. Несмотря на заверения, что терминал сосредоточится на перегрузке удобрений из Казахстана, Узбекистана и Скандинавии, компания прямо заявила, что полностью отказаться от грузов из России и Беларуси не может, поскольку это "не обосновано ни экономически, ни юридически".

Хотя RFT обязался перегружать только грузы, не подпадающие под санкции, служба сочла, что риск нарушения санкций при торговле с Россией и Беларусью остаётся повышенным. В связи с этим было предложено оценить, соответствует ли подобная деятельность внешнеполитической и экономической безопасности Латвии.

Также были сомнения в том, сможет ли Мазепин действительно утратить контроль над предприятием. Сам по себе запрет "Tammulogis" использовать право голоса не исключает возможности влияния. Компания имеет право назначать двух из четырёх членов совета предприятия, включая председателя совета, обладающего решающим голосом при равном распределении.

Кроме того, хотя акционерный договор предусматривает совет из четырёх человек, служба установила, что фактически совет в данный момент распущен, и "Tammulogis" может обратиться в суд. Уже сейчас в Швейцарском арбитражном центре идёт разбирательство по поводу возможного нарушения акционерного соглашения.

Если бы правительство решило разрешить создание "огнеупорного барьера", Финансовая разведывательная служба предложила установить дополнительные условия: запрет на изменение долей и уставного капитала, проведение и приём платежей только безналично через латвийский банк, ежеквартальную отчётность по всем операциям, а также полугодовую независимую проверку соблюдения санкций и обязательную отчётность перед правительством о любых судебных решениях.

Вопрос был рассмотрен Кабинетом министров 12 августа. На закрытой части заседания было решено не освобождать предприятие от санкционных ограничений. Особые мнения выразили только министры от СЗК — Валайнис и Краузе.

Валайнис считал, что можно ввести условия, позволяющие возобновить работу терминала, а Краузе заявил, что "латвийским фермерам нужны более дешёвые удобрения из таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие, которые могли бы обеспечить предприятия, работающие в латвийских портах", сообщает Ir.

Как подчеркнул Валайнис, его интерес как министра — добиться возобновления работы таких предприятий, поскольку они имеют значительное влияние на развитие экономики. По данным Ir, Валайнис говорит во множественном числе, так как RFT — не единственный терминал, контрольный пакет которого находится у фирмы Мазепина. Такой же статус имеет и ООО "Ventamonjaks" в Вентспилсе, среди совладельцев которого через посредников есть также зять депутата Вентспилсской думы и бывшего мэра Айвара Лембергса (СЗК) Янис Аустрньш.

Валайнис уже летом прошлого года в интервью Ir отмечал, что ведутся обсуждения по поводу возобновления работы обоих предприятий.

"Это два стратегически значимых актива, контролируемых гражданином России, находящимся под санкциями: один в Вентспилсе, другой в Риге. Они являются важными игроками в бизнесе", — заявлял он.

Аналогичные обсуждения начались ещё в 2022 году по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение).

Ранее ЛЕТА сообщала, что согласно данным Firmas.lv, бенефициаром RFT является Дмитрий Мазепин, владеющий 51% через кипрскую компанию "Tammulogis Limited".

Оставшиеся 49% принадлежат АО "Riga Port Group", владельцем которой является "Multi Capital Holdings", а конечными бенефициарами — семьи бывшего премьера Андиса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса.

1 ноября прошлого года Финансовая разведывательная служба разрешила разблокировать находящиеся под санкциями удобрения, хранившиеся на терминале RFT, чтобы предотвратить возможную угрозу окружающей среде. Первоначально планировался аукцион, но он не состоялся.

5 марта этого года было принято решение о продаже находящегося на терминале аммиачной селитры латвийскому предприятию, не подпадающему под санкции. Целью также было предотвращение риска для окружающей среды.

Все средства, полученные от продажи, были заморожены в латвийских банках в соответствии с санкционным режимом.

Служба напомнила, что удобрения были заморожены согласно санкциям ЕС, введённым в марте 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины.

Субъект санкций — гражданин России Мазепин — косвенно контролирует как RFT, так и владельцев удобрений, хранившихся на терминале. В связи с этим хозяйственная деятельность терминала была приостановлена, а компании предписано обеспечить безопасное хранение удобрений до их вывоза.