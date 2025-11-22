Baltijas balss logotype
Бюджет Риги на следующий год может быть «скромным»

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Бюджет Риги на следующий год может быть "скромным", сказал агентству ЛЕТА мэр столицы Виестурс Клейнбергс.

По его словам, общая сумма финансирования, по использованию которой в настоящее время ведутся дискуссии, составляет 28 млн евро.

На объем расходов столичного бюджета повлияет и существенно меньший, чем планировалось, бюджетный остаток в этом году.

Чтобы сбалансировать бюджет, самоуправление планирует внедрить новый подход к реализации инвестиционных проектов, искать возможности реализации проектов на основе публично-частного партнерства и привлекать финансирование из фондов Европейского союза.

Клейнбергс отметил, что столице удалось на 1,5 млн евро уменьшить свои взносы в фонд выравнивания финансов самоуправлений.

В настоящее время со всеми департаментами самоуправления обсуждаются бюджетные потребности. В комитетах обсуждение столичного бюджета может начаться на второй неделе декабря.

Как сообщалось, в этом году доходы столичного самоуправления планировались в объеме 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем в 2024 году. В свою очередь расходы запланированы в размере 1,694 млрд евро.

#Рига #инвестиции #финансы #бюджет #дискуссии #экономика
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    "Скромным" в понимании государственных шлюх обычно означает - "зарплаты мы себе повысим, а на нужды города - что останется". Да еще и "освоят" по дороге половину на всякую тупизну типа столбиков на дорогах, идиотский дизайн киосков и расстановку в парках ржавых кроватных сеток как произведений искусства.

    16
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Трындец, любопытства ради пришел почитать, что ж такого эпохального написано в статье и в твоем комменте. Докладываю - статья вообще ни о чем, бессмысленное пережевывание манной каши, видимо местным журналюгам за объем слов платят. К тому же она противоречит сама себе, с одной стороны "бюджет более скромный, с другой - "доходы на 50 млн евро больше, чем в 2024 году". Поэтому и 2 коммента всего, включая твой. Ну а коммент твой ни с чем не спутааешь - пустой, кликушеский, поверхностный не имеющий толком связи со статьей, в стиле "бомж с 3 классами образования явился на заседание академии наук и стал основным докладчиком". Иди уж лучше про шлюх комментируй вместе с дедом.

    1
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Нет, клоун, иногда ты действительно умеешь быть смешным! Как сейчас, например. Как обычно, выдернул три буквы из текста и потом удивляешься, почему у тебя только известное слово и получается вместо слова "счастье". "А-а-а, доходов на 50 миллионов больше!111". Ты, дурашка, посмотрел, за счет чего? А коэффициент роста зарплаты думских видел? А рост штата всяких придумских контор и конторок не отслеживал? А насколько расходов больше доходов, не смотрел? А, ну да - это же надо рыться по официальным документам... Кстати, ты по-латышски-то читаешь или так, на огонёк с украины забежал? Больно от тебя "Кварталом 24" несет (хотя и сомневаюсь, что тебя к золотому унитазу Миндича вообще подпускали).

    2
    0
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Не бросайся словами, значения которых ты не понимаешь. Коэффициент зарплат ему не угодил, рост штата его тревожит:))) Клоун, в рюмочную иди, самочувствие поправляй, документокопатель. И оттуда можешь посокрушаться про столбики и про дизайн киосков, тамошний контингент тебя одобрит, уровень "анализа" примерно тот же. Заодно и проазишь их своими околонулевыми знаниями латышского.

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го ноября

    может быть «скромным» -- А что так так? Никак деньги "кончились"?

    15
    1
Читать все комментарии

