Бюджет Риги на следующий год может быть "скромным", сказал агентству ЛЕТА мэр столицы Виестурс Клейнбергс.

По его словам, общая сумма финансирования, по использованию которой в настоящее время ведутся дискуссии, составляет 28 млн евро.

На объем расходов столичного бюджета повлияет и существенно меньший, чем планировалось, бюджетный остаток в этом году.

Чтобы сбалансировать бюджет, самоуправление планирует внедрить новый подход к реализации инвестиционных проектов, искать возможности реализации проектов на основе публично-частного партнерства и привлекать финансирование из фондов Европейского союза.

Клейнбергс отметил, что столице удалось на 1,5 млн евро уменьшить свои взносы в фонд выравнивания финансов самоуправлений.

В настоящее время со всеми департаментами самоуправления обсуждаются бюджетные потребности. В комитетах обсуждение столичного бюджета может начаться на второй неделе декабря.

Как сообщалось, в этом году доходы столичного самоуправления планировались в объеме 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем в 2024 году. В свою очередь расходы запланированы в размере 1,694 млрд евро.